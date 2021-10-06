https://ria.ru/20211006/vertolet-1753357004.html

Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье

Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2021

Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье

Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:00

2021-10-06T16:00

2021-10-06T16:00

происшествия

лыткарино

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942210_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d42e6a5061f047da180192be570b7b64.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Индивидуальный предприниматель 1977 года рождения была задержана в понедельник. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации экскурсионного полета на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", в результате которого погибли три человека. Отмечается, что вину женщина не признала."Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы", - говорится в сообщении.Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)