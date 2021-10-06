https://ria.ru/20211006/vertolet-1753357004.html
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2021
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье
Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:00
2021-10-06T16:00
2021-10-06T16:00
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Индивидуальный предприниматель 1977 года рождения была задержана в понедельник. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации экскурсионного полета на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", в результате которого погибли три человека. Отмечается, что вину женщина не признала."Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы", - говорится в сообщении.Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.
https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html
лыткарино
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье
Организатора полета арестовали после крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье
, арестована после крушения вертолета в Лыткарино
, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ.
Индивидуальный предприниматель 1977 года рождения была задержана в понедельник. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации экскурсионного полета на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", в результате которого погибли три человека. Отмечается, что вину женщина не признала.
"Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.