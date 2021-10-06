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Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2021
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье
Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:00
2021-10-06T16:00
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Индивидуальный предприниматель 1977 года рождения была задержана в понедельник. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации экскурсионного полета на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", в результате которого погибли три человека. Отмечается, что вину женщина не признала."Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы", - говорится в сообщении.Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.
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лыткарино
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происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
16:00 06.10.2021
 
Организатора полета арестовали после крушения вертолета в Подмосковье

Организатора полета арестовали после крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино

© Фото : МЧС РоссииBертолет упал в городском округе Лыткарино в Подмосковье
Bертолет упал в городском округе Лыткарино в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предпринимательница, организовывавшая экскурсионные полеты в Подмосковье, арестована после крушения вертолета в Лыткарино, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Индивидуальный предприниматель 1977 года рождения была задержана в понедельник. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации экскурсионного полета на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", в результате которого погибли три человека. Отмечается, что вину женщина не признала.
"Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.
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ПроисшествияЛыткариноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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