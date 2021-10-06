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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753381309.html
В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Вологодской области для отдельных категорий граждан, среди них работники сферы услуг, госслужащие, учителя,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:43
2021-10-06T18:10
распространение коронавируса
общество
вологодская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Вологодской области для отдельных категорий граждан, среди них работники сферы услуг, госслужащие, учителя, следует из постановления главного санитарного врача региона Ирины Кузнецовой.Как отмечается в тексте постановления, Кузнецова постановила "обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции" ряду "групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации".Всего в перечне обозначены 16 сфер, среди которых образование, здравоохранение, соцзащита и социальное обслуживание, торговля, общественное питание, ЖКХ и энергетика, транспорт, сфера услуг, МФЦ, культурные и досуговые мероприятия, государственные и муниципальные служащие. В постановлении отмечается, что эпидемиологическая обстановка в Вологодской области по COVID-19 расценивается как неблагополучная. Показатель заболеваемости выше среднероссийского на 16%, а ежесуточный превышает аналогичный показатель по стране на 17,2%.Во вторник председатель правительства региона Антон Кольцов на заседании оперштаба заявлял, что с 9 октября власти области разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. Кроме того, с 6 октября плановая медицинская помощь в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за небольшим исключением, также будет осуществляться при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.По данным оперштаба, суточные показатели инфицированных коронавирусом в регионе составляют от 250 до 260 человек в сутки. По сравнению с данными за сентябрь, число госпитализаций заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 4 октября, моногоспитали заполнены на 86,4%. При этом, как отмечали в оперштабе, взрослое население вакцинировано всего на 32,88% при требуемом уровне не менее 80%.Ранее режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Вологодской области был продлен до 31 октября. Глава региона также дал поручение с 29 сентября начать поэтапное развертывание 400 дополнительных коек в моногоспиталях.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746745877.html
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общество, вологодская область, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
17:43 06.10.2021 (обновлено: 18:10 06.10.2021)
 
В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий

© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Роман Галкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Вологодской области для отдельных категорий граждан, среди них работники сферы услуг, госслужащие, учителя, следует из постановления главного санитарного врача региона Ирины Кузнецовой.
Как отмечается в тексте постановления, Кузнецова постановила "обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции" ряду "групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации".
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Всего в перечне обозначены 16 сфер, среди которых образование, здравоохранение, соцзащита и социальное обслуживание, торговля, общественное питание, ЖКХ и энергетика, транспорт, сфера услуг, МФЦ, культурные и досуговые мероприятия, государственные и муниципальные служащие. В постановлении отмечается, что эпидемиологическая обстановка в Вологодской области по COVID-19 расценивается как неблагополучная. Показатель заболеваемости выше среднероссийского на 16%, а ежесуточный превышает аналогичный показатель по стране на 17,2%.
Во вторник председатель правительства региона Антон Кольцов на заседании оперштаба заявлял, что с 9 октября власти области разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. Кроме того, с 6 октября плановая медицинская помощь в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за небольшим исключением, также будет осуществляться при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.
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По данным оперштаба, суточные показатели инфицированных коронавирусом в регионе составляют от 250 до 260 человек в сутки. По сравнению с данными за сентябрь, число госпитализаций заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 4 октября, моногоспитали заполнены на 86,4%. При этом, как отмечали в оперштабе, взрослое население вакцинировано всего на 32,88% при требуемом уровне не менее 80%.
Ранее режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Вологодской области был продлен до 31 октября. Глава региона также дал поручение с 29 сентября начать поэтапное развертывание 400 дополнительных коек в моногоспиталях.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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