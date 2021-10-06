https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753339953.html

В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 06.10.2021

В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Удмуртии из-за роста заболеваемости для работников ряда сфер, в частности, это коснется объектов торговли,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:03

2021-10-06T15:03

2021-10-06T15:03

распространение коронавируса

общество

вакцинация

удмуртская республика (удмуртия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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УФА, 6 окт – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Удмуртии из-за роста заболеваемости для работников ряда сфер, в частности, это коснется объектов торговли, салонов красоты, социальных и культурных служб, а также служб государственного управления.Согласно постановлению управления Роспотребнадзора по Удмуртии, обязательно должны привиться сотрудники таких сфер, как торговля, бытовые услуги, салоны красоты, СПА, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, общественное питание, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование, социальные услуги, МФЦ, общественный транспорт, такси, образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание, ЖКХ, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, библиотеки, рекламные мероприятия, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, театры, кинотеатры, концертные залы, массовые физкультурные, спортивные мероприятия, промышленное производство, государственное и муниципальное управление."Главам районов организовать проведение прививок с охватом не менее 80% работников. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 1 ноября 2021 года, а второй - до 1 декабря 2021 года", - говорится в постановлении санитарного ведомства.Отмечается, что лица, не имеющие прививки от коронавируса, должны быть отстранены от работы и переведены на дистанционный режим.По данным региональных властей, в Удмуртии сегодня коронавирусом болеют более 17 тысяч человек. В больницах развернуто 3 760 инфекционных коек, в которых стационарное лечение получают свыше 3,4 тысячи человек. При этом на сегодняшний день в республике вакцинировано 43,3% населения.

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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