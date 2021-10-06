https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19

Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не собираются вводить принудительную вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:19

2021-10-06T13:19

2021-10-06T15:55

распространение коронавируса

общество

вакцинация

валентина матвиенко

здоровье - общество

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не собираются вводить принудительную вакцинацию от коронавируса."Никакой принудительной вакцинации не будет и не может быть", — сказала спикер журналистам в среду, отметив, что нужна разъяснительная работа."Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимая, что это единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии", — сказала парламентарий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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