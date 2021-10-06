https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html
Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19
Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не собираются вводить принудительную вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:19
2021-10-06T13:19
2021-10-06T15:55
распространение коронавируса
общество
вакцинация
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753019112_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_72e93567e1730f21d20d39dfd79dd8dd.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не собираются вводить принудительную вакцинацию от коронавируса."Никакой принудительной вакцинации не будет и не может быть", — сказала спикер журналистам в среду, отметив, что нужна разъяснительная работа."Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимая, что это единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии", — сказала парламентарий.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753019112_65:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_991dbb1bab60ac0f18c7df58bb746013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:19 06.10.2021 (обновлено: 15:55 06.10.2021)
Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19
Матвиенко: всеобщей принудительной вакцинации от коронавируса не может быть и не будет