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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753286891.html
В Новосибирской области допустили введение обязательной вакцинации
В Новосибирской области допустили введение обязательной вакцинации - РИА Новости, 06.10.2021
В Новосибирской области допустили введение обязательной вакцинации
Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области рассматривает возможное введение обязательной вакцинации среди определенных профессиональных... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:23
2021-10-06T10:23
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области рассматривает возможное введение обязательной вакцинации среди определенных профессиональных групп населения и дополнительные ограничительные меры, сообщила в среду замглавы облминздрава Елена Аксенова в ходе прямой линии на странице облправительства "ВКонтакте"."Категории, которые нас волнуют, это те категории, которые общаются с людьми и создают эпидпроцесс. К сожалению, мы констатируем недостаточный охват вакцинацией работников транспортной системы, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и финансовых работников, связанных с непосредственным общением с людьми. Поэтому оперштабом в настоящий момент обсуждается введение обязательной вакцинации на территории Новосибирской области для перечисленных мной категорий – профессиональных групп повышенного риска заболевания и распространения инфекции", - сказала министр.Она отметила, что такое решение будет принято при общем росте заболеваемости и отсутствии роста вакцинации в этих профессиональных группах. Решение будет с конкретными сроками, определенными главным санитарным врачом Новосибирской области.По словам Аксеновой, в регионе сохраняются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и в случае активного роста заболеваемости такие меры могут быть усилены.Ранее в регионе ограничивали работы общепита, финтес-центров и так далее.В свою очередь, замглавы территориального управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова отметила, что в последние две недели наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но вместе с тем есть тенденция к ухудшению этой ситуации. Так, в последние сутки количество заболевших приросло на 7%."К сожалению мы отмечаем, что в этом году период между волнами более интенсивный по сравнению с 2020 годом. Если в прошлом году после волны мы опустились на уровень ежедневной заболеваемости в 50-70 человек в день, то сейчас в межэпидемический период мы ниже 100 не опускались. Это было 120-130, а сейчас 170-180 случаев в день", - сказала Самойлова, отметив, что темпы вакцинации в регионе недостаточные.
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общество, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:23 06.10.2021
 
В Новосибирской области допустили введение обязательной вакцинации

В Новосибирской области допустили введение обязательной вакцинации части населения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области рассматривает возможное введение обязательной вакцинации среди определенных профессиональных групп населения и дополнительные ограничительные меры, сообщила в среду замглавы облминздрава Елена Аксенова в ходе прямой линии на странице облправительства "ВКонтакте".
"Категории, которые нас волнуют, это те категории, которые общаются с людьми и создают эпидпроцесс. К сожалению, мы констатируем недостаточный охват вакцинацией работников транспортной системы, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и финансовых работников, связанных с непосредственным общением с людьми. Поэтому оперштабом в настоящий момент обсуждается введение обязательной вакцинации на территории Новосибирской области для перечисленных мной категорий – профессиональных групп повышенного риска заболевания и распространения инфекции", - сказала министр.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Она отметила, что такое решение будет принято при общем росте заболеваемости и отсутствии роста вакцинации в этих профессиональных группах. Решение будет с конкретными сроками, определенными главным санитарным врачом Новосибирской области.
По словам Аксеновой, в регионе сохраняются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и в случае активного роста заболеваемости такие меры могут быть усилены.
Ранее в регионе ограничивали работы общепита, финтес-центров и так далее.
В свою очередь, замглавы территориального управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова отметила, что в последние две недели наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но вместе с тем есть тенденция к ухудшению этой ситуации. Так, в последние сутки количество заболевших приросло на 7%.
"К сожалению мы отмечаем, что в этом году период между волнами более интенсивный по сравнению с 2020 годом. Если в прошлом году после волны мы опустились на уровень ежедневной заболеваемости в 50-70 человек в день, то сейчас в межэпидемический период мы ниже 100 не опускались. Это было 120-130, а сейчас 170-180 случаев в день", - сказала Самойлова, отметив, что темпы вакцинации в регионе недостаточные.
 
Распространение коронавирусаОбществоНовосибирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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