https://ria.ru/20211006/uzbekistan-1753423122.html

В Узбекистане наказали чиновника, назвавшего русскоязычных жителей тупыми

В Узбекистане уволили чиновника, оскорбившего русскоязычных жителей - РИА Новости, 07.10.2021

В Узбекистане наказали чиновника, назвавшего русскоязычных жителей тупыми

В Узбекистане уволили пресс-секретаря хокимията (мэрии) города Чирчик Фахриддина Кадырова после того, как он в грубой форме ответил критикам челленджа в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-06T21:13

2021-10-06T21:13

2021-10-07T00:02

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ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. В Узбекистане уволили пресс-секретаря хокимията (мэрии) города Чирчик Фахриддина Кадырова после того, как он в грубой форме ответил критикам челленджа в поддержку государственного языка, сообщили в агентстве информации и массовых коммуникаций страны.Накануне мэрия Чирчика опубликовала фотографии с листовками на дверях заведений и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их аналогов на русском — крестик. Многие русскоязычные пользователи расценили это как инициативу по запрету общения на русском языке. После этого Кадыров в Facebook назвал тех, кто не понял целей акции, "тупыми". Скриншот его поста опубликовали многие блогеры и СМИ. РИА Новости он сообщил, что формат объявлений с крестом и галочкой выбрали для того, чтобы указать, как то или иное слово звучит на узбекском языке, и ни о каком запрете говорить на русском языке речи не идет.Как указано в Telegram-канале агентства информации и массовых коммуникаций, в ведомстве пришли к выводу, что сотрудник "нарушил этические нормы и кодекс государственного служащего, а также в своей деятельности не руководствовался нормами культуры общения".Там подтвердили, что Кадыров публично выразил свое мнение в некорректной форме, нарушив общепринятые рамки культуры общения, употребил грубые выражения и тем самым спровоцировал недовольство населения, "что является недопустимым, учитывая его статус государственного служащего".Закон "О государственном языке" в Узбекистане приняли 21 октября 1989 года. В 1995 году вступила в силу новая редакция документа, которая устанавливала требование вести работу в органах власти, на предприятиях и в организациях на узбекском языке.Закон гарантировал гражданам страны возможность беспрепятственно изучать и использовать родной язык, в частности, учиться на нем, обращаться в госорганы, иметь доступ к правовой и иной информации, а также вести деловую переписку. С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают знание узбекского языка для получения гражданства республики.

https://ria.ru/20211004/smetana-1753013956.html

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