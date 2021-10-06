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В Узбекистане наказали чиновника, назвавшего русскоязычных жителей тупыми
В Узбекистане уволили чиновника, оскорбившего русскоязычных жителей - РИА Новости, 07.10.2021
В Узбекистане наказали чиновника, назвавшего русскоязычных жителей тупыми
В Узбекистане уволили пресс-секретаря хокимията (мэрии) города Чирчик Фахриддина Кадырова после того, как он в грубой форме ответил критикам челленджа в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-06T21:13
2021-10-07T00:02
в мире
узбекистан
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. В Узбекистане уволили пресс-секретаря хокимията (мэрии) города Чирчик Фахриддина Кадырова после того, как он в грубой форме ответил критикам челленджа в поддержку государственного языка, сообщили в агентстве информации и массовых коммуникаций страны.Накануне мэрия Чирчика опубликовала фотографии с листовками на дверях заведений и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их аналогов на русском — крестик. Многие русскоязычные пользователи расценили это как инициативу по запрету общения на русском языке. После этого Кадыров в Facebook назвал тех, кто не понял целей акции, "тупыми". Скриншот его поста опубликовали многие блогеры и СМИ. РИА Новости он сообщил, что формат объявлений с крестом и галочкой выбрали для того, чтобы указать, как то или иное слово звучит на узбекском языке, и ни о каком запрете говорить на русском языке речи не идет.Как указано в Telegram-канале агентства информации и массовых коммуникаций, в ведомстве пришли к выводу, что сотрудник "нарушил этические нормы и кодекс государственного служащего, а также в своей деятельности не руководствовался нормами культуры общения".Там подтвердили, что Кадыров публично выразил свое мнение в некорректной форме, нарушив общепринятые рамки культуры общения, употребил грубые выражения и тем самым спровоцировал недовольство населения, "что является недопустимым, учитывая его статус государственного служащего".Закон "О государственном языке" в Узбекистане приняли 21 октября 1989 года. В 1995 году вступила в силу новая редакция документа, которая устанавливала требование вести работу в органах власти, на предприятиях и в организациях на узбекском языке.Закон гарантировал гражданам страны возможность беспрепятственно изучать и использовать родной язык, в частности, учиться на нем, обращаться в госорганы, иметь доступ к правовой и иной информации, а также вести деловую переписку. С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают знание узбекского языка для получения гражданства республики.
https://ria.ru/20211004/smetana-1753013956.html
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в мире, узбекистан, ташкентская область
21:13 06.10.2021 (обновлено: 00:02 07.10.2021)
 
В Узбекистане уволили чиновника, оскорбившего русскоязычных жителей

Пресс-секретаря мэрии узбекского Чирчика, где призвали говорить на госязыке, уволили

© РИА Новости / Игорь ВиноградовВид на город Самарканд. Архивное фото
Вид на город Самарканд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. В Узбекистане уволили пресс-секретаря хокимията (мэрии) города Чирчик Фахриддина Кадырова после того, как он в грубой форме ответил критикам челленджа в поддержку государственного языка, сообщили в агентстве информации и массовых коммуникаций страны.
Накануне мэрия Чирчика опубликовала фотографии с листовками на дверях заведений и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их аналогов на русском — крестик. Многие русскоязычные пользователи расценили это как инициативу по запрету общения на русском языке. После этого Кадыров в Facebook назвал тех, кто не понял целей акции, "тупыми". Скриншот его поста опубликовали многие блогеры и СМИ. РИА Новости он сообщил, что формат объявлений с крестом и галочкой выбрали для того, чтобы указать, как то или иное слово звучит на узбекском языке, и ни о каком запрете говорить на русском языке речи не идет.
Как указано в Telegram-канале агентства информации и массовых коммуникаций, в ведомстве пришли к выводу, что сотрудник "нарушил этические нормы и кодекс государственного служащего, а также в своей деятельности не руководствовался нормами культуры общения".
Там подтвердили, что Кадыров публично выразил свое мнение в некорректной форме, нарушив общепринятые рамки культуры общения, употребил грубые выражения и тем самым спровоцировал недовольство населения, "что является недопустимым, учитывая его статус государственного служащего".
Город Рига - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 15:21
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Закон "О государственном языке" в Узбекистане приняли 21 октября 1989 года. В 1995 году вступила в силу новая редакция документа, которая устанавливала требование вести работу в органах власти, на предприятиях и в организациях на узбекском языке.
Закон гарантировал гражданам страны возможность беспрепятственно изучать и использовать родной язык, в частности, учиться на нем, обращаться в госорганы, иметь доступ к правовой и иной информации, а также вести деловую переписку. С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают знание узбекского языка для получения гражданства республики.
 
В миреУзбекистанТашкентская область
 
 
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