https://ria.ru/20211006/ulyanovsk-1753431884.html
Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии
Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии - РИА Новости, 06.10.2021
Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии
Заключенный колонии-поселения (КП) №5 УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта и мог направиться в Самару, его ищут, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:47
2021-10-06T22:47
2021-10-06T22:47
происшествия
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Заключенный колонии-поселения (КП) №5 УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта и мог направиться в Самару, его ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления."УФСИН разыскивает Милохова Дмитрия Владимировича, 4 июля 1992 года рождения, который 4 октября самовольно покинул территорию производственного объекта КП-5. Он осужден по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия" к лишению свободы сроком на три с половиной года… По имеющейся информации, направился из Димитровграда Ульяновской области в Самару", - сказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что у осужденного есть татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путем написания текста на листе бумаги. В момент побега был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки.Источник в силовых структурах пояснил РИА Новости, что заключенный сбежал не с территории колонии-поселения, а покинул производственный объект в Димитровграде, где он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ был трудоустроен."В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осужденные были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осужденного, после чего начались поиски", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, димитровград, россия
Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии
Заключенный колонии-поселения сбежал с производственного объекта под Ульяновском
САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Заключенный колонии-поселения (КП) №5 УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта и мог направиться в Самару, его ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
"УФСИН разыскивает Милохова Дмитрия Владимировича, 4 июля 1992 года рождения, который 4 октября самовольно покинул территорию производственного объекта КП-5. Он осужден по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия" к лишению свободы сроком на три с половиной года… По имеющейся информации, направился из Димитровграда Ульяновской области в Самару", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что у осужденного есть татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путем написания текста на листе бумаги. В момент побега был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки.
Источник в силовых структурах пояснил РИА Новости, что заключенный сбежал не с территории колонии-поселения, а покинул производственный объект в Димитровграде
, где он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ был трудоустроен.
"В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осужденные были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осужденного, после чего начались поиски", - сказал собеседник агентства.