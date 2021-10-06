https://ria.ru/20211006/ulyanovsk-1753431884.html

Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии

Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии - РИА Новости, 06.10.2021

Под Ульяновском заключенный сбежал из колонии

Заключенный колонии-поселения (КП) №5 УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта и мог направиться в Самару, его ищут, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:47

2021-10-06T22:47

2021-10-06T22:47

происшествия

димитровград

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44110/78/441107818_0:155:3007:1846_1920x0_80_0_0_9cfee809c4de27ff9c12290d9987de01.jpg

САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Заключенный колонии-поселения (КП) №5 УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта и мог направиться в Самару, его ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления."УФСИН разыскивает Милохова Дмитрия Владимировича, 4 июля 1992 года рождения, который 4 октября самовольно покинул территорию производственного объекта КП-5. Он осужден по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия" к лишению свободы сроком на три с половиной года… По имеющейся информации, направился из Димитровграда Ульяновской области в Самару", - сказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что у осужденного есть татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путем написания текста на листе бумаги. В момент побега был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки.Источник в силовых структурах пояснил РИА Новости, что заключенный сбежал не с территории колонии-поселения, а покинул производственный объект в Димитровграде, где он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ был трудоустроен."В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осужденные были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осужденного, после чего начались поиски", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210913/sbezhavshiy-1749914407.html

димитровград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, димитровград, россия