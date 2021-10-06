https://ria.ru/20211006/ukreksimbank-1753350911.html

В Киеве назвали причину конфликта охраны Укрэксимбанка со СМИ

В Киеве назвали причину конфликта охраны Укрэксимбанка со СМИ - РИА Новости, 06.10.2021

В Киеве назвали причину конфликта охраны Укрэксимбанка со СМИ

Конфликт между главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы "Схемы" произошел после того, как журналист задал вопрос,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:44

2021-10-06T15:44

2021-10-06T15:44

в мире

украина

укрэксимбанк

донецкая народная республика

сергей томиленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156102/04/1561020423_0:368:1048:957_1920x0_80_0_0_7b08a512bf2a227d61b824980cb6c6a7.jpg

КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Конфликт между главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы "Схемы" произошел после того, как журналист задал вопрос, касающийся самопровозглашенной Донецкой народной республики, следует из видео, опубликованного журналистами на YouTube.Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы "Схемы" (совместного проекта канала "UA: Первый" и "Радио Свобода"*, признанного в РФ иноагентом). Полиция возбудила уголовное дело. В финучреждении опровергли информацию о нападении и заявили, что наблюдательный совет банка обеспокоен обвинениями в препятствовании журналистской деятельности, инициирована проверка.На видео журналист в ходе интервью предлагает Мецгеру ознакомиться с некими документами, на что глава правления банка говорит, что уже знаком с ними и не намерен дальше продолжать общение. После этого представитель СМИ уточняет: "И эти документы также (знаете – ред.) по ДНР?".В ответ на это Мецгер заявил, что журналист озвучивает какие-то непроверенные данные и начал снимать с себя петличку."Вам в таком формате я никакую информацию не хочу комментировать. Пришлете официальный запрос и получите официальный ответ… Володь, выруби его, пожалуйста, что он тут ходит", - сказал Мецгер, обращаясь сначала к журналисту, а затем к своему сотруднику.В офисе президента Украины назвали недопустимым поведение представителей банка из-за ситуации с нападением на журналистов и выступили за отстранение Мецгера. Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на время расследования.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".* Признано в России иноагентом

https://ria.ru/20211006/ukraina-1753285406.html

https://ria.ru/20211006/stranaua-1753305537.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, укрэксимбанк, донецкая народная республика, сергей томиленко