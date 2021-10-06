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Мурманская область
https://ria.ru/20211006/uchitel-1753375246.html
Учителем 2021 года в Мурманске стала преподаватель английского языка
Учителем 2021 года в Мурманске стала преподаватель английского языка - РИА Новости, 06.10.2021
Учителем 2021 года в Мурманске стала преподаватель английского языка
Торжественная церемония подведения итогов традиционного конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель города Мурманска – 2021"... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:23
2021-10-06T17:43
мурманская область
общество
мурманск
россия
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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Торжественная церемония подведения итогов традиционного конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель города Мурманска – 2021" состоялась в Мурманске, победителем стала учитель английского языка Виктория Широбокова, сообщила пресс-служба мэрии."Абсолютным победителем конкурса "Учитель города Мурманска – 2021" стала Виктория Широбокова – учитель английского языка Мурманского международного лицея", - говорится в сообщении.Как отметили в мэрии, в этом году в различных конкурсных испытаниях приняли участие 29 педагогов. Своими секретами профессионального мастерства они делились в рамках проводимых ими уроков и мастер-классов. За работой учителей наблюдали представители жюри, которые впоследствии определили победителей. Всего предусмотрено две номинации – "Педагогический дебют" и "Педагогический поиск"."Учителя города Мурманска – это профессионалы, наделенные большим талантом. Наше образование одно из лучших в России – мурманские школы входят в топ-100 лучших школ страны, а ученики демонстрируют блестящие знания не только на экзаменах, но и на конкурсах, олимпиадах, научных конференциях различных уровней", - сказал на церемонии награждения педагогов заместитель председателя совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев.По словам заместителя председателя совета депутатов Тамары Прямиковой, труд мурманских преподавателей можно оценить на самый высокий балл, ведь именно педагоги помогают своим воспитанникам открыть дверь в будущее, войти во взрослую жизнь с хорошим багажом знаний."Это люди с несгибаемой волей и сильным характером. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, они сумели сохранить качество образования и приспособиться к непривычным условиям работы. Наши учителя неустанно стремятся узнавать что-то новое и привносить это в профессию", - отметила Прямикова.Как отметила председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова, такие мероприятия, как конкурс "Учитель года", способствуют большему развитию методологической базы мурманского образования, появлению новых подходов в работе с детьми. "Это и есть залог высокого качества знаний, которые получают наши юные мурманчане в школах города", - считает Меркушова.В каждой из номинаций конкурса были определены призеры. Так, в номинации "Педагогический поиск" ими стали сразу два участника: Юлия Пономаренко – учитель математики гимназии №7 и Александра Сабитова – учитель начальных классов школы №50. Призером в номинации "Педагогический дебют" стала Анастасия Ефимова – учитель истории и обществознания школы №43.Кроме того, в рамках торжественной церемонии по обеим номинациям были вручены дипломы особого образца за творчество и профессионализм. Их обладателями стали Лариса Белая – учитель английского языка школы №20 и Денис Мельников – учитель начальных классов школы №41.
https://ria.ru/20211005/murmansk-1753241750.html
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общество, мурманск, россия
17:23 06.10.2021 (обновлено: 17:43 06.10.2021)
 
Учителем 2021 года в Мурманске стала преподаватель английского языка

Учителем 2021 года в Мурманске стала преподаватель английского языка Виктория Широбокова

© Фото : Администрация города МурманскаПобедительница конкурса "Учитель города Мурманска – 2021" Виктория Широбокова – учитель английского языка Мурманского международного лицея
Победительница конкурса Учитель города Мурманска – 2021 Виктория Широбокова – учитель английского языка Мурманского международного лицея - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Администрация города Мурманска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Торжественная церемония подведения итогов традиционного конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель города Мурманска – 2021" состоялась в Мурманске, победителем стала учитель английского языка Виктория Широбокова, сообщила пресс-служба мэрии.
"Абсолютным победителем конкурса "Учитель города Мурманска – 2021" стала Виктория Широбокова – учитель английского языка Мурманского международного лицея", - говорится в сообщении.
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Как отметили в мэрии, в этом году в различных конкурсных испытаниях приняли участие 29 педагогов. Своими секретами профессионального мастерства они делились в рамках проводимых ими уроков и мастер-классов. За работой учителей наблюдали представители жюри, которые впоследствии определили победителей. Всего предусмотрено две номинации – "Педагогический дебют" и "Педагогический поиск".
"Учителя города Мурманска – это профессионалы, наделенные большим талантом. Наше образование одно из лучших в России – мурманские школы входят в топ-100 лучших школ страны, а ученики демонстрируют блестящие знания не только на экзаменах, но и на конкурсах, олимпиадах, научных конференциях различных уровней", - сказал на церемонии награждения педагогов заместитель председателя совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев.
По словам заместителя председателя совета депутатов Тамары Прямиковой, труд мурманских преподавателей можно оценить на самый высокий балл, ведь именно педагоги помогают своим воспитанникам открыть дверь в будущее, войти во взрослую жизнь с хорошим багажом знаний.
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"Это люди с несгибаемой волей и сильным характером. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, они сумели сохранить качество образования и приспособиться к непривычным условиям работы. Наши учителя неустанно стремятся узнавать что-то новое и привносить это в профессию", - отметила Прямикова.
Как отметила председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова, такие мероприятия, как конкурс "Учитель года", способствуют большему развитию методологической базы мурманского образования, появлению новых подходов в работе с детьми. "Это и есть залог высокого качества знаний, которые получают наши юные мурманчане в школах города", - считает Меркушова.
В каждой из номинаций конкурса были определены призеры. Так, в номинации "Педагогический поиск" ими стали сразу два участника: Юлия Пономаренко – учитель математики гимназии №7 и Александра Сабитова – учитель начальных классов школы №50. Призером в номинации "Педагогический дебют" стала Анастасия Ефимова – учитель истории и обществознания школы №43.
Кроме того, в рамках торжественной церемонии по обеим номинациям были вручены дипломы особого образца за творчество и профессионализм. Их обладателями стали Лариса Белая – учитель английского языка школы №20 и Денис Мельников – учитель начальных классов школы №41.
 
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