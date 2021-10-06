https://ria.ru/20211006/uchenye-1753377123.html
В Совбезе рассказали, как террористы вербуют ученых за рубежом
В Совбезе рассказали, как террористы вербуют ученых за рубежом - РИА Новости, 06.10.2021
В Совбезе рассказали, как террористы вербуют ученых за рубежом
Террористы за рубежом очень интересуются возможностями применения патогенных биоагентов и токсичных химических веществ, вербуют ученых в этой сфере,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:29
2021-10-06T17:29
2021-10-06T17:42
в мире
юрий коков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Террористы за рубежом очень интересуются возможностями применения патогенных биоагентов и токсичных химических веществ, вербуют ученых в этой сфере, преподавателей и даже студентов вузов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете"."Фиксируются устремления террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, а также их повышенное внимание к возможности применения патогенных биологических агентов и токсичных химикатов. Для этого они целенаправленную ведут вербовку отраслевых специалистов, в том числе преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений", - сказал Коков.Используемые террористами средства весьма разнообразны, отметил он."В зонах вооруженных конфликтов традиционно широко применяются огневые налеты на подразделения правительственных сил, объекты инфраструктуры и населенные пункты. Не снижается интенсивность минно-взрывной войны. Например, во втором полугодии 2020 года только в Афганистане обнаружено и обезврежено почти 5 тысяч взрывных устройств", - сказал замсекретаря Совбеза."Начиная с 2019 года растет количество терактов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Таким атакам подвергаются в том числе российская база Хмеймим в Сирии и позиции Сирийской арабской армии. Радикальная группировка "Ансар Алла" с территории Йемена периодически организует такие налеты на объекты нефтепереработки в Саудовской Аравии", - указал Коков.
https://ria.ru/20211006/terroristy-1753372420.html
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в мире, юрий коков, россия
17:29 06.10.2021 (обновлено: 17:42 06.10.2021)
В Совбезе рассказали, как террористы вербуют ученых за рубежом
Замсекретаря Совбеза Коков: террористы вербуют ученых в области патогенных биоагентов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Террористы за рубежом очень интересуются возможностями применения патогенных биоагентов и токсичных химических веществ, вербуют ученых в этой сфере, преподавателей и даже студентов вузов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков
в интервью "Российской газете"
.
"Фиксируются устремления террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, а также их повышенное внимание к возможности применения патогенных биологических агентов и токсичных химикатов. Для этого они целенаправленную ведут вербовку отраслевых специалистов, в том числе преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений", - сказал Коков.
Используемые террористами средства весьма разнообразны, отметил он.
"В зонах вооруженных конфликтов традиционно широко применяются огневые налеты на подразделения правительственных сил, объекты инфраструктуры и населенные пункты. Не снижается интенсивность минно-взрывной войны. Например, во втором полугодии 2020 года только в Афганистане обнаружено и обезврежено почти 5 тысяч взрывных устройств", - сказал замсекретаря Совбеза.
"Начиная с 2019 года растет количество терактов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Таким атакам подвергаются в том числе российская база Хмеймим в Сирии и позиции Сирийской арабской армии. Радикальная группировка "Ансар Алла" с территории Йемена периодически организует такие налеты на объекты нефтепереработки в Саудовской Аравии", - указал Коков.