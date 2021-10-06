https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753317816.html

Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье

Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье - РИА Новости, 06.10.2021

Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота разыгрывают в Приморье основной эпизод учений с боевой стрельбой и высадкой "вражеского" десанта на... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:50

2021-10-06T14:50

2021-10-06T15:17

фото

безопасность

армия

приморский край

т-80

ка-52 "аллигатор"

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753315957_0:234:3211:2040_1920x0_80_0_0_fb75a7edb49b8eac460829350e6f7704.jpg

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота разыгрывают в Приморье основной эпизод учений с боевой стрельбой и высадкой "вражеского" десанта на необорудованное побережье. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, безопасность, армия, приморский край, т-80, ка-52 "аллигатор", тихоокеанский флот вмф россии