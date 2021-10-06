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Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье
Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье - РИА Новости, 06.10.2021
Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье
Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота разыгрывают в Приморье основной эпизод учений с боевой стрельбой и высадкой "вражеского" десанта на... РИА Новости, 06.10.2021
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фото
безопасность
армия
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Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота разыгрывают в Приморье основной эпизод учений с боевой стрельбой и высадкой "вражеского" десанта на необорудованное побережье. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, безопасность, армия, приморский край, т-80, ка-52 "аллигатор", тихоокеанский флот вмф россии
14:50 06.10.2021 (обновлено: 15:17 06.10.2021)
 

Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье

Читать ria.ru в
Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота разыгрывают в Приморье основной эпизод учений с боевой стрельбой и высадкой "вражеского" десанта на необорудованное побережье. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Танки, корабли и катера, самолеты и вертолеты сошлись в активной фазе тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Клерк.

Танки Т-80 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
1 из 11

Танки, корабли и катера, самолеты и вертолеты сошлись в активной фазе тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Клерк.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В маневрах задействованы более пяти тысяч военнослужащих и 900 единиц вооружения и техники.

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
2 из 11

В маневрах задействованы более пяти тысяч военнослужащих и 900 единиц вооружения и техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Главными действующими лицами учений стали две дислоцированные в Приморье и на Камчатке бригады морской пехоты в полном составе.

Танк Т-80 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
3 из 11

Главными действующими лицами учений стали две дислоцированные в Приморье и на Камчатке бригады морской пехоты в полном составе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Подразделения, действующие в нападении, заранее перебросили с Камчатки для подготовки к совершению марша.

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
4 из 11

Подразделения, действующие в нападении, заранее перебросили с Камчатки для подготовки к совершению марша.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Бригада морской пехотой должна защитить побережье от высадки воздушного и морского десанта условного противника.

Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
5 из 11

Бригада морской пехотой должна защитить побережье от высадки воздушного и морского десанта условного противника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Бригады не знают замысла действий друг друга и готовятся выполнить поставленные задачи в районах сосредоточения, которые заняли после совершения маршей.

Учения Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
6 из 11

Бригады не знают замысла действий друг друга и готовятся выполнить поставленные задачи в районах сосредоточения, которые заняли после совершения маршей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники проведут боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика", танков Т-80БВ, ЗСУ "Шилка" и артиллерийских установок кораблей ТОФ.

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
7 из 11

Участники проведут боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика", танков Т-80БВ, ЗСУ "Шилка" и артиллерийских установок кораблей ТОФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Стрельбы на полигоне Клерк отработают также вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Вертолеты Ка-52 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
8 из 11

Стрельбы на полигоне Клерк отработают также вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

От морской авиации в учениях задействованы самолеты Ан-26 и Ил-18, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

Учения Тихоокеанского флота в Приморье
9 из 11

От морской авиации в учениях задействованы самолеты Ан-26 и Ил-18, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
10 из 11

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Учения завершатся восьмого октября.

Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
11 из 11

Учения завершатся восьмого октября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ФотоБезопасностьАрмияПриморский крайТ-80Ка-52 "Аллигатор"Тихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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