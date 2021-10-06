Боевые стрельбы и защита берегов: масштабные учения в Приморье
Танки, корабли и катера, самолеты и вертолеты сошлись в активной фазе тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Клерк.
Танки, корабли и катера, самолеты и вертолеты сошлись в активной фазе тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Клерк.
В маневрах задействованы более пяти тысяч военнослужащих и 900 единиц вооружения и техники.
В маневрах задействованы более пяти тысяч военнослужащих и 900 единиц вооружения и техники.
Главными действующими лицами учений стали две дислоцированные в Приморье и на Камчатке бригады морской пехоты в полном составе.
Главными действующими лицами учений стали две дислоцированные в Приморье и на Камчатке бригады морской пехоты в полном составе.
Подразделения, действующие в нападении, заранее перебросили с Камчатки для подготовки к совершению марша.
Подразделения, действующие в нападении, заранее перебросили с Камчатки для подготовки к совершению марша.
Бригада морской пехотой должна защитить побережье от высадки воздушного и морского десанта условного противника.
Бригада морской пехотой должна защитить побережье от высадки воздушного и морского десанта условного противника.
Бригады не знают замысла действий друг друга и готовятся выполнить поставленные задачи в районах сосредоточения, которые заняли после совершения маршей.
Бригады не знают замысла действий друг друга и готовятся выполнить поставленные задачи в районах сосредоточения, которые заняли после совершения маршей.
Участники проведут боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика", танков Т-80БВ, ЗСУ "Шилка" и артиллерийских установок кораблей ТОФ.
Участники проведут боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика", танков Т-80БВ, ЗСУ "Шилка" и артиллерийских установок кораблей ТОФ.
Стрельбы на полигоне Клерк отработают также вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Стрельбы на полигоне Клерк отработают также вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
От морской авиации в учениях задействованы самолеты Ан-26 и Ил-18, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.
От морской авиации в учениях задействованы самолеты Ан-26 и Ил-18, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.
Учения завершатся восьмого октября.