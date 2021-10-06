https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753360571.html

Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве и расчленении жены

Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве и расчленении жены - РИА Новости, 06.10.2021

Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве и расчленении жены

Жителя Лесосибирска Красноярского края подозревают в том, что он убил свою молодую супругу ножом, расчленил и спрятал в гаражах тело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:13

2021-10-06T16:13

2021-10-06T16:13

происшествия

лесосибирск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Жителя Лесосибирска Красноярского края подозревают в том, что он убил свою молодую супругу ножом, расчленил и спрятал в гаражах тело, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В Лесосибирске местный житель подозревается в убийстве своей супруги и сокрытии ее тела путем расчленения", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что сообщение об обнаружении в гаражном кооперативе Лесосибирска расчлененного тела 20-летней женщины поступило во вторник. Было возбуждено дело об убийстве. Следователи установили, что к совершению убийства причастен 24-летний супруг потерпевшей. Он задержан и в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте злоумышленника.В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753297400.html

лесосибирск

красноярский край

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2021

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происшествия, лесосибирск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)