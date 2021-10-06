https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753297400.html

Коллеги рассказали об обвиняемом в убийстве девушек в Оренбургской области

Коллеги рассказали об обвиняемом в убийстве девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 06.10.2021

Коллеги рассказали об обвиняемом в убийстве девушек в Оренбургской области

Коллеги Александра Лазарева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве трех студенток в оренбургском Гае, рассказали РИА Новости, что он создавал впечатление... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:26

2021-10-06T11:26

2021-10-06T11:26

происшествия

орск

гай

убийство трех девушек в оренбургской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752857608_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_bf2d664d19712c3b8fd1c6b51910cdbd.jpg

УФА, 6 окт – РИА Новости. Коллеги Александра Лазарева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве трех студенток в оренбургском Гае, рассказали РИА Новости, что он создавал впечатление адекватного человека, но, когда пришел на работу 30 сентября, вид у него был странный, он сослался на жар и ушел домой.Двух девушек нашли убитыми в квартире рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве, сопряженном с изнасилованием. Он помещен под стражу до 30 ноября.Коллеги Лазарева, который с августа работал разнорабочим у индивидуального предпринимателя, вспоминают его как неразговорчивого, адекватного, усердного и ответственного работника. Он выполнял различную работу в магазине и на базе местного бизнесмена, а с конца сентября его перевели оператором в бесконтактную автомойку."Он нормально работал, очень ответственно относился. Мы раньше брали рабочих с судимостями, но этот не был похож на судимого: у него был внешний вид какой-то идеальный, и крышу крыл, и забор красил, ни от чего не отказывался. И зарплата была высокой, до 60 тысяч рублей. Не пил, не наркоманил, всегда вовремя приходил на смену. В дни отдыха даже подрабатывал у нас же", - рассказал о Лазареве его работодатель.Собеседник агентства узнал о судимости постфактум: Лазарев эту информацию скрыл, но рассказал, что живет с девушкой в Орске."За день до убийства он отпрашивался с работы, сказал, что едет в Орск покупать одежду. На другой день, 30 сентября утром, пришел в обновках, но был потерянный, с багровым цветом лица. Сказал, что температурит, я его немедленно отправил домой. Позже он позвонил, просил денег на лекарства, на следующий день зарплату ему передал напарник. И больше мы его не видели", - отметил предприниматель.Продавщица магазина рассказала, что сталкивалась с Лазаревым несколько раз и он произвел хорошее впечатление."Один раз он красил забор магазина, где я работаю. Второй раз он работал в магазине со мной в качестве охранника. Не приставал ко мне, все время спрашивал, что ему еще сделать по работе, он малообщительный, адекватный. В день, когда произошло убийство, я с мужем ехала по грибы. По дороге он мне показывает фотографию предполагаемого убийцы, я сначала подумала, что он похож на Лазарева, а когда поняла, что это он и есть, испытала шок. Нас, девушек, просто трясло от ужаса", - заявила собеседница.

https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html

https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753104937.html

https://ria.ru/20210930/podrobnosti-1752450898.html

орск

гай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, гай, убийство трех девушек в оренбургской области