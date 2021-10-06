https://ria.ru/20211006/turtsiya-1753430128.html
Турецкий парламент ратифицировал Парижское соглашение по климату
Турецкий парламент ратифицировал Парижское соглашение по климату - РИА Новости, 06.10.2021
Турецкий парламент ратифицировал Парижское соглашение по климату
Парламент Турции принял законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:19
2021-10-06T22:19
2021-10-06T22:29
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Парламент Турции принял законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, свидетельствуют итоги голосования.Как ранее заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, Турция рассчитывает завершить процесс ратификации Парижского соглашения по климату до начала климатической конференции ООН в Глазго в ноябре.Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html
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в мире, оон, турция
22:19 06.10.2021 (обновлено: 22:29 06.10.2021)
Турецкий парламент ратифицировал Парижское соглашение по климату
Парламент Турции принял законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату