https://ria.ru/20211006/turisty-1753117037.html

Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море

Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море - РИА Новости, 06.10.2021

Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море

Эксперты назвали предметы, которые отдыхающие чаще всего теряли в море летом и во время бархатного сезона, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T03:17

2021-10-06T03:17

2021-10-06T03:17

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты назвали предметы, которые отдыхающие чаще всего теряли в море летом и во время бархатного сезона, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.По данным опроса, проведенного в социальных сетях, каждый третий турист утопил в море солнечные очки. Почти столько же опрошенных решили пошутить, сообщив, что "потеряли" в волнах своих супругов. Бронзу в рейтинге забранных морем вещей получили украшения — 18 процентов.Также в список популярных потерь на пляжах вошли шлепанцы, фотоаппараты, смартфоны, часы, бутылки с водой и весла от каяка.

https://ria.ru/20211004/tailand-1753019638.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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