https://ria.ru/20211006/turisty-1753117037.html
Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море
Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море - РИА Новости, 06.10.2021
Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море
Эксперты назвали предметы, которые отдыхающие чаще всего теряли в море летом и во время бархатного сезона, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:17
2021-10-06T03:17
2021-10-06T03:17
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отдых
море
новости - туризм
туристы
курорт
стиль жизни
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты назвали предметы, которые отдыхающие чаще всего теряли в море летом и во время бархатного сезона, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.По данным опроса, проведенного в социальных сетях, каждый третий турист утопил в море солнечные очки. Почти столько же опрошенных решили пошутить, сообщив, что "потеряли" в волнах своих супругов. Бронзу в рейтинге забранных морем вещей получили украшения — 18 процентов.Также в список популярных потерь на пляжах вошли шлепанцы, фотоаппараты, смартфоны, часы, бутылки с водой и весла от каяка.
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отдых, море, новости - туризм, туристы, курорт, стиль жизни, куда поехать в выходные, отдых на море
Названы предметы, которые туристы чаще всего теряли в море
Эксперты рассказали, что чаще всего теряли туристы в море
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты назвали предметы, которые отдыхающие чаще всего теряли в море летом и во время бархатного сезона, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
По данным опроса, проведенного в социальных сетях, каждый третий турист утопил в море солнечные очки. Почти столько же опрошенных решили пошутить, сообщив, что "потеряли" в волнах своих супругов.
Бронзу в рейтинге забранных морем вещей получили украшения — 18 процентов.
Также в список популярных потерь на пляжах вошли шлепанцы, фотоаппараты, смартфоны, часы, бутылки с водой и весла от каяка.