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Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации
Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации - РИА Новости, 06.10.2021
Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации
Цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T06:26
2021-10-06T10:33
infowatch
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы, заявила в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская.В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства."Вы думаете, разработчик устоит перед соблазном дать своему лицу в базе особый статус – разрешить себе допуск куда угодно или, наоборот, сделать себя "невидимкой"? А своего начальника? Коррупция и компрометация данных возникнет моментально - а обнаружить её трудно, нужна очень высокая квалификация", - добавила собеседница агентства.
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infowatch, наталья касперская
06:26 06.10.2021 (обновлено: 10:33 06.10.2021)
 
Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации

Президент InfoWatch Касперская заявила, что цифровизация несет определенные риски

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Демонстрация технологии оплаты покупок взглядом - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы, заявила в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская.
"Некоторые чиновники нас прямо загоняют в сторону цифровизации. Но они не до конца понимают, что помимо всяких прочих рисков есть следующий, структурный: в стране появится новая теневая власть, а именно, власть людей, создающих и использующих цифровые системы – айтишников, цифровых клерков, их начальников", - сказала она.
В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства.
"Вы думаете, разработчик устоит перед соблазном дать своему лицу в базе особый статус – разрешить себе допуск куда угодно или, наоборот, сделать себя "невидимкой"? А своего начальника? Коррупция и компрометация данных возникнет моментально - а обнаружить её трудно, нужна очень высокая квалификация", - добавила собеседница агентства.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 04:33
Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
 
InfowatchНаталья Касперская
 
 
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