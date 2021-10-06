https://ria.ru/20211006/tsifrovizatsiya-1753272629.html

Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации

Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации - РИА Новости, 06.10.2021

Президент InfoWatch Касперская оценила риски цифровизации

Цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:26

2021-10-06T06:26

2021-10-06T10:33

infowatch

наталья касперская

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы, заявила в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская.В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства."Вы думаете, разработчик устоит перед соблазном дать своему лицу в базе особый статус – разрешить себе допуск куда угодно или, наоборот, сделать себя "невидимкой"? А своего начальника? Коррупция и компрометация данных возникнет моментально - а обнаружить её трудно, нужна очень высокая квалификация", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20211006/dannye-1753270277.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

infowatch, наталья касперская