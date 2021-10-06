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"Мир оказался в шаге от страшного экономического кризиса"
Депутат предрек мировой кризис из-за роста цен - РИА Новости, 06.10.2021
"Мир оказался в шаге от страшного экономического кризиса"
Депутат Госдумы Алексей Канаев предрек мировой экономический кризис из-за резкого подорожания товаров. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:02
2021-10-06T14:02
экономика
китай
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Канаев предрек мировой экономический кризис из-за резкого подорожания товаров."Необходимо разобраться в причинах этого аномального роста цен буквально на все... Складывается ощущение, что надувается очень большой пузырь", — заявил парламентарий в беседе с порталом "Ura.ru".По словам политика, это делается ради получения краткосрочной выгоды отдельными отраслями."&lt;…&gt; но существуют риски схлопывания. Мы знаем, чем заканчивается такие взрывы пузырей в экономике", — сказал он.Канаев отметил, что даже в Китае возникли экономические трудности."Китайская экономика заявляет о том, что отдельные производства уже останавливаются, в том числе энергоемкие производства, а Китай влияет на экономическую погоду во всем мире", — добавил депутат.Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов, что стало рекордным показателем за 40 лет.
https://ria.ru/20210728/kofe-1743193284.html
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экономика, китай, госдума рф, россия
14:02 06.10.2021
 
Депутат предрек мировой кризис из-за роста цен

Депутат Госдумы Канаев предрек мировой кризис из-за роста цен

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПродажа картофеля
Продажа картофеля - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Канаев предрек мировой экономический кризис из-за резкого подорожания товаров.
"Необходимо разобраться в причинах этого аномального роста цен буквально на все... Складывается ощущение, что надувается очень большой пузырь", — заявил парламентарий в беседе с порталом "Ura.ru".
По словам политика, это делается ради получения краткосрочной выгоды отдельными отраслями.
"<…> но существуют риски схлопывания. Мы знаем, чем заканчивается такие взрывы пузырей в экономике", — сказал он.
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Канаев отметил, что даже в Китае возникли экономические трудности.
"Китайская экономика заявляет о том, что отдельные производства уже останавливаются, в том числе энергоемкие производства, а Китай влияет на экономическую погоду во всем мире", — добавил депутат.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов, что стало рекордным показателем за 40 лет.
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