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Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом
Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.10.2021
Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом
Россия и Иран призывают власти в Афганистане к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил глава РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:27
2021-10-06T13:41
в мире
иран
афганистан
россия
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран призывают власти в Афганистане к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.По его словам, стороны обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. "На этот счет есть соответствующие инициативы и у Российской Федерации, и у Исламской Республики Иран. Мы сегодня говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации", - добавил Лавров.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html
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в мире, иран, афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
13:27 06.10.2021 (обновлено: 13:41 06.10.2021)
 
Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом

Лавров: Россия и Иран призывают новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран призывают власти в Афганистане к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
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По его словам, стороны обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. "На этот счет есть соответствующие инициативы и у Российской Федерации, и у Исламской Республики Иран. Мы сегодня говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации", - добавил Лавров.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреИранАфганистанРоссияТалибанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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