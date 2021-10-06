https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753321179.html

Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом

Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.10.2021

Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом

Россия и Иран призывают власти в Афганистане к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил глава РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:27

2021-10-06T13:27

2021-10-06T13:41

в мире

иран

афганистан

россия

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран призывают власти в Афганистане к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.По его словам, стороны обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. "На этот счет есть соответствующие инициативы и у Российской Федерации, и у Исламской Республики Иран. Мы сегодня говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации", - добавил Лавров.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

https://ria.ru/20211003/poebg-1752839003.html

иран

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в мире, иран, афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан