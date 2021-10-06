13:27 06.10.2021 (обновлено: 13:41 06.10.2021)
Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом
Лавров: Россия и Иран призывают новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран призывают власти в Афганистане к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
По его словам, стороны обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. "На этот счет есть соответствующие инициативы и у Российской Федерации, и у Исламской Республики Иран. Мы сегодня говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации", - добавил Лавров.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России