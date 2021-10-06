https://ria.ru/20211006/terroristy-1753372420.html
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19
Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:10
2021-10-06T17:10
2021-10-06T17:33
распространение коронавируса
в мире
терроризм
юрий коков
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/21/1507252140_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_a8cce2bb2c30ad42c58327befab89f22.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью "Российской газете".Коков также сообщил о подобных случаях в Тунисе, когда экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных.В то же время, преднамеренные наезды транспортными средствами стали случаться реже. По его словам, в первую очередь это обусловлено мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий.Из-за COVID-19 участники террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков."Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности", — сказал замсекретаря Совбеза.По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительный выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/21/1507252140_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_033217bd9e0cfdd8c069d2bfadb38601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, терроризм, юрий коков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, безопасность, совет безопасности рф
17:10 06.10.2021 (обновлено: 17:33 06.10.2021)
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19
Замсекретаря Совбеза Коков: террористы используют людей c COVID-19 для заражения населения
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков
в интервью "Российской газете
".
"Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами", — сказал он.
Коков также сообщил о подобных случаях в Тунисе, когда экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных.
В то же время, преднамеренные наезды транспортными средствами стали случаться реже. По его словам, в первую очередь это обусловлено мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий.
Из-за COVID-19 участники террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков.
"Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности", — сказал замсекретаря Совбеза.
По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительный выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.