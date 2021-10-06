Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/terroristy-1753372420.html
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19
Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:10
2021-10-06T17:33
распространение коронавируса
в мире
терроризм
юрий коков
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/21/1507252140_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_a8cce2bb2c30ad42c58327befab89f22.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью "Российской газете".Коков также сообщил о подобных случаях в Тунисе, когда экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных.В то же время, преднамеренные наезды транспортными средствами стали случаться реже. По его словам, в первую очередь это обусловлено мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий.Из-за COVID-19 участники террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков."Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности", — сказал замсекретаря Совбеза.По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительный выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/21/1507252140_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_033217bd9e0cfdd8c069d2bfadb38601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, терроризм, юрий коков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, безопасность, совет безопасности рф
17:10 06.10.2021 (обновлено: 17:33 06.10.2021)
 
В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19

Замсекретаря Совбеза Коков: террористы используют людей c COVID-19 для заражения населения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 октября 2017
Юрий Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами", — сказал он.

Коков также сообщил о подобных случаях в Тунисе, когда экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных.
В то же время, преднамеренные наезды транспортными средствами стали случаться реже. По его словам, в первую очередь это обусловлено мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 17:12Распространение коронавируса
СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19
Из-за COVID-19 участники террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков.

"Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности", — сказал замсекретаря Совбеза.

По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительный выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.
 
Распространение коронавирусаВ миреТерроризмЮрий КоковКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19БезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
Лента новостейМолния