https://ria.ru/20211006/terroristy-1753372420.html

В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19

В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19

Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:10

2021-10-06T17:10

2021-10-06T17:33

распространение коронавируса

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безопасность

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью "Российской газете".Коков также сообщил о подобных случаях в Тунисе, когда экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных.В то же время, преднамеренные наезды транспортными средствами стали случаться реже. По его словам, в первую очередь это обусловлено мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий.Из-за COVID-19 участники террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков."Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности", — сказал замсекретаря Совбеза.По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительный выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html

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в мире, терроризм, юрий коков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, безопасность, совет безопасности рф