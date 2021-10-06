Саакашвили отказали в установке телевизора в камере
Экс-президенту Грузии Саакашвили отказали в установке телевизора в камере
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Администрация тюрьмы отказала задержанному экс-президенту Михаилу Саакашвили в установке телевизора в камеру, обосновав это тем, что его не нашли на складе, заявил защитник экс-президента Давид Садзаглишвили.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Он вернулся в страну накануне октябрьских выборов в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
"У него нет телевизора... ему сказали что телевизора нет на складе и поэтому его не предоставили. У осужденного есть право иметь телевизор в камере", - сказал адвокат журналистам.
По его словам, руководство Грузии пытается максимально ограничить Саакашвили доступ к информационным источникам.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
5 октября, 13:46Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья