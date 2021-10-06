https://ria.ru/20211006/televizor-1753334362.html

Саакашвили отказали в установке телевизора в камере

Саакашвили отказали в установке телевизора в камере - РИА Новости, 06.10.2021

Саакашвили отказали в установке телевизора в камере

Администрация тюрьмы отказала задержанному экс-президенту Михаилу Саакашвили в установке телевизора в камеру, обосновав это тем, что его не нашли на складе,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:45

2021-10-06T14:45

2021-10-06T14:45

в мире

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

рустави

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Администрация тюрьмы отказала задержанному экс-президенту Михаилу Саакашвили в установке телевизора в камеру, обосновав это тем, что его не нашли на складе, заявил защитник экс-президента Давид Садзаглишвили.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Он вернулся в страну накануне октябрьских выборов в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили."У него нет телевизора... ему сказали что телевизора нет на складе и поэтому его не предоставили. У осужденного есть право иметь телевизор в камере", - сказал адвокат журналистам.По его словам, руководство Грузии пытается максимально ограничить Саакашвили доступ к информационным источникам.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753326986.html

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753164830.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, задержание саакашвили в грузии