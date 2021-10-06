https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня - РИА Новости, 06.10.2021

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T02:30

2021-10-06T02:30

2021-10-06T02:30

в мире

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китай

тайвань

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.Журналисты просили Байдена прокомментировать "провокации" КНР на Тайване, под которыми они понимают предполагаемые полеты ВВС КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня.Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, хотя и предусматривает военную помощь США Тайваню.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211003/tayvan-1752876417.html

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китай

тайвань

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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, си цзиньпин