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https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня - РИА Новости, 06.10.2021
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T02:30
2021-10-06T02:30
в мире
сша
китай
тайвань
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.Журналисты просили Байдена прокомментировать "провокации" КНР на Тайване, под которыми они понимают предполагаемые полеты ВВС КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня.Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, хотя и предусматривает военную помощь США Тайваню.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211003/tayvan-1752876417.html
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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, си цзиньпин
02:30 06.10.2021
 
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня

Президент Байден заявил, что США будут соблюдать соглашение по Тайваню

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Тайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.
Журналисты просили Байдена прокомментировать "провокации" КНР на Тайване, под которыми они понимают предполагаемые полеты ВВС КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня.
"Я говорил с Си (Цзиньпином) о Тайване. Мы согласны, мы будем соблюдать соглашение по Тайваню. Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение", - сказал Байден.
Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, хотя и предусматривает военную помощь США Тайваню.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 16:09
США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня
 
В миреСШАКитайТайваньДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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