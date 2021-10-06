https://ria.ru/20211006/sud-1753430289.html

Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus

Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus - РИА Новости, 06.10.2021

Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus

Высокий суд Лондона во вторник постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:22

2021-10-06T22:22

2021-10-06T22:22

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ЛОНДОН, 6 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона во вторник постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи бинт Аль-Хусейни, из-за спора относительно опеки над детьми, сообщают СМИ со ссылкой на решение суда.По данным СМИ, суд постановил, что приближенные шейха пытались купить особняк рядом с поместьем Хайи недалеко от Лондона, что является "актом запугивания, который заставил принцессу чувствовать себя не в безопасности"."Суд постановил, что Мохаммед использовал программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO, которое используется государствами для противодействия угрозам национальной безопасности, чтобы взломать телефон принцессы Хайи и нескольких человек из ее окружения", - пишет агентство Рейтер.Шейх не согласился с решением суда, заявив, что оно было основано на неполноценной картине. "Я всегда отвергал все обвинения, выдвинутые против меня, и продолжаю это делать", - говорится в его заявлении.Шейх Мухаммед женился на принцессе Хайе – сестре короля Иордании Абдаллы II – в 2004 году, будучи на 25 лет старше ее. В браке у них родились двое детей. В апреле 2019 года принцесса Хайя, у которой, по сообщениям СМИ, были любовные отношения с британским телохранителем, из опасений за свою жизнь тайно покинула страну вместе с детьми. СМИ писали, что она взяла с собой 39 миллионов долларов и попросила убежища в Германии, однако позже выяснилось, что она находится в Лондоне. В феврале 2019 года шейх Мохаммед развелся с ней по законам шариата.В мае 2019 он начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона, чтобы добиться опеки над детьми. В марте 2020 года после серии закрытых слушаний судья посчитал доказанными ряд обвинений, выдвинутых принцессой Хайей в отношении бывшего мужа. Суд заключил, что шейх Мохаммед устроил кампанию по запугиванию супруги, что заставило ее опасаться за свою жизнь.В июле 2020 года неизвестные взломали телефон принцессы Хайи, ее двух британских юристов, личного помощника и двух сотрудников службы безопасности. В сентябре 2020 года юристы принцессы сообщили о взломе суду.

https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html

https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

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