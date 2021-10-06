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Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus
Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus - РИА Новости, 06.10.2021
Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus
Высокий суд Лондона во вторник постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:22
2021-10-06T22:22
в мире
дубай (город)
лондон
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ЛОНДОН, 6 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона во вторник постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи бинт Аль-Хусейни, из-за спора относительно опеки над детьми, сообщают СМИ со ссылкой на решение суда.По данным СМИ, суд постановил, что приближенные шейха пытались купить особняк рядом с поместьем Хайи недалеко от Лондона, что является "актом запугивания, который заставил принцессу чувствовать себя не в безопасности"."Суд постановил, что Мохаммед использовал программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO, которое используется государствами для противодействия угрозам национальной безопасности, чтобы взломать телефон принцессы Хайи и нескольких человек из ее окружения", - пишет агентство Рейтер.Шейх не согласился с решением суда, заявив, что оно было основано на неполноценной картине. "Я всегда отвергал все обвинения, выдвинутые против меня, и продолжаю это делать", - говорится в его заявлении.Шейх Мухаммед женился на принцессе Хайе – сестре короля Иордании Абдаллы II – в 2004 году, будучи на 25 лет старше ее. В браке у них родились двое детей. В апреле 2019 года принцесса Хайя, у которой, по сообщениям СМИ, были любовные отношения с британским телохранителем, из опасений за свою жизнь тайно покинула страну вместе с детьми. СМИ писали, что она взяла с собой 39 миллионов долларов и попросила убежища в Германии, однако позже выяснилось, что она находится в Лондоне. В феврале 2019 года шейх Мохаммед развелся с ней по законам шариата.В мае 2019 он начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона, чтобы добиться опеки над детьми. В марте 2020 года после серии закрытых слушаний судья посчитал доказанными ряд обвинений, выдвинутых принцессой Хайей в отношении бывшего мужа. Суд заключил, что шейх Мохаммед устроил кампанию по запугиванию супруги, что заставило ее опасаться за свою жизнь.В июле 2020 года неизвестные взломали телефон принцессы Хайи, ее двух британских юристов, личного помощника и двух сотрудников службы безопасности. В сентябре 2020 года юристы принцессы сообщили о взломе суду.
https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html
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в мире, дубай (город), лондон
22:22 06.10.2021
 
Суд заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus

Суд в Лондоне заявил, что шейх Дубая приказал взломать телефон экс-жены через Pegasus

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
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ЛОНДОН, 6 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона во вторник постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи бинт Аль-Хусейни, из-за спора относительно опеки над детьми, сообщают СМИ со ссылкой на решение суда.
По данным СМИ, суд постановил, что приближенные шейха пытались купить особняк рядом с поместьем Хайи недалеко от Лондона, что является "актом запугивания, который заставил принцессу чувствовать себя не в безопасности".
Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 15:20
Эксперт рассказал, чем грозит Израилю скандал вокруг программы Pegasus
"Суд постановил, что Мохаммед использовал программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO, которое используется государствами для противодействия угрозам национальной безопасности, чтобы взломать телефон принцессы Хайи и нескольких человек из ее окружения", - пишет агентство Рейтер.
Шейх не согласился с решением суда, заявив, что оно было основано на неполноценной картине. "Я всегда отвергал все обвинения, выдвинутые против меня, и продолжаю это делать", - говорится в его заявлении.
Шейх Мухаммед женился на принцессе Хайе – сестре короля Иордании Абдаллы II – в 2004 году, будучи на 25 лет старше ее. В браке у них родились двое детей. В апреле 2019 года принцесса Хайя, у которой, по сообщениям СМИ, были любовные отношения с британским телохранителем, из опасений за свою жизнь тайно покинула страну вместе с детьми. СМИ писали, что она взяла с собой 39 миллионов долларов и попросила убежища в Германии, однако позже выяснилось, что она находится в Лондоне. В феврале 2019 года шейх Мохаммед развелся с ней по законам шариата.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 21:07
СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus
В мае 2019 он начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона, чтобы добиться опеки над детьми. В марте 2020 года после серии закрытых слушаний судья посчитал доказанными ряд обвинений, выдвинутых принцессой Хайей в отношении бывшего мужа. Суд заключил, что шейх Мохаммед устроил кампанию по запугиванию супруги, что заставило ее опасаться за свою жизнь.
В июле 2020 года неизвестные взломали телефон принцессы Хайи, ее двух британских юристов, личного помощника и двух сотрудников службы безопасности. В сентябре 2020 года юристы принцессы сообщили о взломе суду.
 
В миреДубай (город)Лондон
 
 
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