https://ria.ru/20211006/soyuzmultfilm-1753315734.html

Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей

Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей - РИА Новости, 06.10.2021

Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей

Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:56

2021-10-06T12:56

2021-10-06T12:56

культура

союзмультфильм

юлиана слащева

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кино и сериалы

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе открытия второго модуля второго потока "Мастерской новых медиа".Она добавила, что за последние несколько лет значительно увеличились темпы производства анимации."Сегодня мы настоящая фабрика по производству анимационного контента, одновременно у нас в работе сейчас находится 16 анимационных сериалов и три полных метра, в разработке еще три. То есть мы постоянно, ежедневно производим огромное количество анимационного детского контента. В месяц мы выпускаем, наверное, порядка 6-7 новых эпизодов, новых серий. Только вдумайтесь: во времена советские, во времена легендарного "Союзмультфильма" они выпускали 3-4 эпизода в год. То есть, например, один эпизод "Простоквашино", состоявший из семи минут, мог делаться 2-3 года, а сегодня мы выпускаем "Простоквашино" два эпизода в месяц", - рассказала Юлиана Слащева.Она добавила, что на собственные деньги "Союзмультфильм" производить анимацию для взрослых не собирается, так как это экономически неэффективно, большей популярностью пользуются мультфильмы и мультсериалы для дошкольников и учащихся начальных классов.Программа "Мастерская новых медиа" организована АНО "Диалог" (оператором цифрового диалога между властью и обществом) и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж". Это комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, в рамках которой слушатели в формате мастерских учатся создавать контент.

https://ria.ru/20210610/soyuzmultfilm-1736271717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзмультфильм, юлиана слащева, новости культуры, кино и сериалы