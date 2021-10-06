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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/soyuzmultfilm-1753315734.html
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей - РИА Новости, 06.10.2021
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей
Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:56
2021-10-06T12:56
культура
союзмультфильм
юлиана слащева
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе открытия второго модуля второго потока "Мастерской новых медиа".Она добавила, что за последние несколько лет значительно увеличились темпы производства анимации."Сегодня мы настоящая фабрика по производству анимационного контента, одновременно у нас в работе сейчас находится 16 анимационных сериалов и три полных метра, в разработке еще три. То есть мы постоянно, ежедневно производим огромное количество анимационного детского контента. В месяц мы выпускаем, наверное, порядка 6-7 новых эпизодов, новых серий. Только вдумайтесь: во времена советские, во времена легендарного "Союзмультфильма" они выпускали 3-4 эпизода в год. То есть, например, один эпизод "Простоквашино", состоявший из семи минут, мог делаться 2-3 года, а сегодня мы выпускаем "Простоквашино" два эпизода в месяц", - рассказала Юлиана Слащева.Она добавила, что на собственные деньги "Союзмультфильм" производить анимацию для взрослых не собирается, так как это экономически неэффективно, большей популярностью пользуются мультфильмы и мультсериалы для дошкольников и учащихся начальных классов.Программа "Мастерская новых медиа" организована АНО "Диалог" (оператором цифрового диалога между властью и обществом) и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж". Это комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, в рамках которой слушатели в формате мастерских учатся создавать контент.
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союзмультфильм, юлиана слащева, новости культуры, кино и сериалы
12:56 06.10.2021
 
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей

Юлиана Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 год составила миллиард рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль анимации и развлечений "Мультимир" на ВДНХ
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе открытия второго модуля второго потока "Мастерской новых медиа".
"30 миллионов убытков по 2016 году и миллиард выручки в этом году", - сказала Слащева.
Она добавила, что за последние несколько лет значительно увеличились темпы производства анимации.
"Сегодня мы настоящая фабрика по производству анимационного контента, одновременно у нас в работе сейчас находится 16 анимационных сериалов и три полных метра, в разработке еще три. То есть мы постоянно, ежедневно производим огромное количество анимационного детского контента. В месяц мы выпускаем, наверное, порядка 6-7 новых эпизодов, новых серий. Только вдумайтесь: во времена советские, во времена легендарного "Союзмультфильма" они выпускали 3-4 эпизода в год. То есть, например, один эпизод "Простоквашино", состоявший из семи минут, мог делаться 2-3 года, а сегодня мы выпускаем "Простоквашино" два эпизода в месяц", - рассказала Юлиана Слащева.
Она добавила, что на собственные деньги "Союзмультфильм" производить анимацию для взрослых не собирается, так как это экономически неэффективно, большей популярностью пользуются мультфильмы и мультсериалы для дошкольников и учащихся начальных классов.
Программа "Мастерская новых медиа" организована АНО "Диалог" (оператором цифрового диалога между властью и обществом) и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж". Это комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, в рамках которой слушатели в формате мастерских учатся создавать контент.
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КультураСоюзмультфильмЮлиана СлащеваНовости культурыКино и сериалы
 
 
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