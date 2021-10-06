https://ria.ru/20211006/soyuzmultfilm-1753315734.html
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей - РИА Новости, 06.10.2021
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей
Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:56
2021-10-06T12:56
2021-10-06T12:56
культура
союзмультфильм
юлиана слащева
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572734244_0:0:2249:1265_1920x0_80_0_0_97741bfb2b92352a2aeee6aed97d68b4.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе открытия второго модуля второго потока "Мастерской новых медиа".Она добавила, что за последние несколько лет значительно увеличились темпы производства анимации."Сегодня мы настоящая фабрика по производству анимационного контента, одновременно у нас в работе сейчас находится 16 анимационных сериалов и три полных метра, в разработке еще три. То есть мы постоянно, ежедневно производим огромное количество анимационного детского контента. В месяц мы выпускаем, наверное, порядка 6-7 новых эпизодов, новых серий. Только вдумайтесь: во времена советские, во времена легендарного "Союзмультфильма" они выпускали 3-4 эпизода в год. То есть, например, один эпизод "Простоквашино", состоявший из семи минут, мог делаться 2-3 года, а сегодня мы выпускаем "Простоквашино" два эпизода в месяц", - рассказала Юлиана Слащева.Она добавила, что на собственные деньги "Союзмультфильм" производить анимацию для взрослых не собирается, так как это экономически неэффективно, большей популярностью пользуются мультфильмы и мультсериалы для дошкольников и учащихся начальных классов.Программа "Мастерская новых медиа" организована АНО "Диалог" (оператором цифрового диалога между властью и обществом) и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж". Это комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, в рамках которой слушатели в формате мастерских учатся создавать контент.
https://ria.ru/20210610/soyuzmultfilm-1736271717.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572734244_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a53ccf5ff712cafb2af14353ba078311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзмультфильм, юлиана слащева, новости культуры, кино и сериалы
Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 году составила миллиард рублей
Юлиана Слащева: выручка "Союзмультфильма" в 2021 год составила миллиард рублей
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выручка киностудии "Союзмультфильм" в 2021 году составила 1 миллиард рублей, заявила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе открытия второго модуля второго потока "Мастерской новых медиа".
"30 миллионов убытков по 2016 году и миллиард выручки в этом году", - сказала Слащева.
Она добавила, что за последние несколько лет значительно увеличились темпы производства анимации.
"Сегодня мы настоящая фабрика по производству анимационного контента, одновременно у нас в работе сейчас находится 16 анимационных сериалов и три полных метра, в разработке еще три. То есть мы постоянно, ежедневно производим огромное количество анимационного детского контента. В месяц мы выпускаем, наверное, порядка 6-7 новых эпизодов, новых серий. Только вдумайтесь: во времена советские, во времена легендарного "Союзмультфильма" они выпускали 3-4 эпизода в год. То есть, например, один эпизод "Простоквашино", состоявший из семи минут, мог делаться 2-3 года, а сегодня мы выпускаем "Простоквашино" два эпизода в месяц", - рассказала Юлиана Слащева.
Она добавила, что на собственные деньги "Союзмультфильм" производить анимацию для взрослых не собирается, так как это экономически неэффективно, большей популярностью пользуются мультфильмы и мультсериалы для дошкольников и учащихся начальных классов.
Программа "Мастерская новых медиа" организована АНО "Диалог" (оператором цифрового диалога между властью и обществом) и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж". Это комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, в рамках которой слушатели в формате мастерских учатся создавать контент.