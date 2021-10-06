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Австралия, Британия и США будут сотрудничать с МАГАТЭ в контексте AUKUS
Австралия, Британия и США будут сотрудничать с МАГАТЭ в контексте AUKUS - РИА Новости, 06.10.2021
Австралия, Британия и США будут сотрудничать с МАГАТЭ в контексте AUKUS
Австралия, Великобритания и США будут полностью взаимодействовать с МАГАТЭ в контексте создания альянса AUKUS, заявила представительница Австралии на заседании... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:06
2021-10-06T01:06
2021-10-06T02:41
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Австралия, Великобритания и США будут полностью взаимодействовать с МАГАТЭ в контексте создания альянса AUKUS, заявила представительница Австралии на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности."Мы будем в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, предпринимая эти трехсторонние усилия (консультации) в течение следующих 18 месяцев. Австралия по-прежнему полностью привержена своему статусу государства, не обладающего ядерным оружием, в полном соответствии со своими обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия. Это не изменилось и не изменится", - сказала дипломат.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
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в мире, сша, австралия, великобритания, магатэ, жан-ив ле дриан, жозеп боррель
01:06 06.10.2021 (обновлено: 02:41 06.10.2021)
Австралия, Британия и США будут сотрудничать с МАГАТЭ в контексте AUKUS
Австралия, Британия и США будут сотрудничать с МАГАТЭ в контексте создания альянса AUKUS