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Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке
Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке - РИА Новости, 06.10.2021
Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Камчатскому краю Александру Липало представить доклад о нападении... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:22
2021-10-06T13:22
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Камчатскому краю Александру Липало представить доклад о нападении стаи собак на детей в Петропавловске-Камчатском, говорится в сообщении на сайте СК РФ.Следователи на Камчатке проверяют информацию, размещенную в социальной сети, о нападении бесхозных собак на малолетних детей в Петропавловске-Камчатском. Сообщается, что мог пострадать один ребенок."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю Липало А. В. доложить об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:22 06.10.2021
 
Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке

Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей в Петропавловске-Камчатском

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : СК РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Камчатскому краю Александру Липало представить доклад о нападении стаи собак на детей в Петропавловске-Камчатском, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Следователи на Камчатке проверяют информацию, размещенную в социальной сети, о нападении бесхозных собак на малолетних детей в Петропавловске-Камчатском. Сообщается, что мог пострадать один ребенок.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю Липало А. В. доложить об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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