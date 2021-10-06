https://ria.ru/20211006/sobaki-1753320496.html

Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке

Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке - РИА Новости, 06.10.2021

Бастрыкин запросил доклад о нападении собак на детей на Камчатке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Камчатскому краю Александру Липало представить доклад о нападении... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:22

2021-10-06T13:22

2021-10-06T13:22

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Камчатскому краю Александру Липало представить доклад о нападении стаи собак на детей в Петропавловске-Камчатском, говорится в сообщении на сайте СК РФ.Следователи на Камчатке проверяют информацию, размещенную в социальной сети, о нападении бесхозных собак на малолетних детей в Петропавловске-Камчатском. Сообщается, что мог пострадать один ребенок."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю Липало А. В. доложить об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20210929/zhivotnye-1752332772.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия