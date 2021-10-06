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В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад
В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад - РИА Новости, 06.10.2021
В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад
Тело умершего около полугода назад человека нашли в лесу в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:24
2021-10-06T17:24
2021-10-06T17:24
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тело умершего около полугода назад человека нашли в лесу в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне на территории поселения Сосенское, 38-й километр МКАД, в лесу, неподалеку от автомобильного салона Lexus, был найден полусгнивший труп неустановленного человека. Давность смерти - около 6-8 месяцев", - сказал собеседник агентства.Следователи проводят по данному факту проверку, установить личность пока не удалось.
https://ria.ru/20210505/malchik-1731207157.html
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происшествия, москва, новая москва
В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад
В лесу в Новой Москве нашли тело человека, умершего не менее шести месяцев назад