https://ria.ru/20211006/smert-1753375990.html

В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад

В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад - РИА Новости, 06.10.2021

В Новой Москве нашли тело человека, умершего около полугода назад

Тело умершего около полугода назад человека нашли в лесу в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:24

2021-10-06T17:24

2021-10-06T17:24

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тело умершего около полугода назад человека нашли в лесу в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне на территории поселения Сосенское, 38-й километр МКАД, в лесу, неподалеку от автомобильного салона Lexus, был найден полусгнивший труп неустановленного человека. Давность смерти - около 6-8 месяцев", - сказал собеседник агентства.Следователи проводят по данному факту проверку, установить личность пока не удалось.

https://ria.ru/20210505/malchik-1731207157.html

москва

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, новая москва