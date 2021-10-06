https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну

"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну - РИА Новости, 06.10.2021

"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну

Сотни насильников, десятки тысяч жертв — во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах. Масштаб преступлений называют не иначе как шокирующим, ведь местная РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T08:00

2021-10-06T08:00

2021-10-06T12:24

ватикан

пенсильвания

лион

иоанн павел ii (кароль войтыла)

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Олег Налисник. Сотни насильников, десятки тысяч жертв — во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах. Масштаб преступлений называют не иначе как шокирующим, ведь местная католическая церковь никогда не была замешана в подобном. Подробности и последствия громких разоблачений — в материале РИА Новости.Померкший бриллиант"Самый яркий бриллиант на папской тиаре" — так обычно именуют Французскую католическую церковь. Неудивительно, ведь у нее особый статус. И большой авторитет среди верующих, что подтверждает статистика: почти половина граждан довольно светской страны ходят именно в ее храмы.Долгие годы французских католиков миновали сексуальные скандалы. Случаи педофилии были, но единичные. Оттого озвученные на специальной пресс-конференции цифры шокировали: с 1950-х жертвами насилия стали 216 тысяч детей — и это лишь те, кто жив до сих пор.Но уроженец Лиона Кристиан Дюбрей — одна из жертв — признается журналистам, что хотел бы умереть. Когда ему было одиннадцать, с его семьей сдружился священник: предложил обучить ребенка основам религии. Каждый четверг приезжал за мальчиком, вместе они отправлялись на экскурсии по историческим местам. Во время прогулок служитель домогался Кристиана, а однажды попытался изнасиловать дома, пока родители были на втором этаже."Самое страшное, что педофил не сомневался в собственной безнаказанности, — говорит Дюбрей. — Его проникновение в семью было сродни пауку, который плетет паутину, незаметно заманивая жертву. Приставания продолжались девять месяцев".Свою историю Кристиан рассказал лишь в 2020-м. Его растлитель, как выяснила спецкомиссия, — один из трех тысяч церковных служителей-педофилов."Две тысячи — это священники. Особенно пугает то, что совращенных детей в 70 раз больше. Это ужасные цифры", — не скрывает эмоций представитель потерпевших Оливье Савиньяк.Комиссия выяснила, что из 115 тысяч священников, служивших в церкви в последние 70 лет, более трех процентов причастны к педофилии. И это, уверены расследователи, заниженные цифры. Вполне возможно, и преступников, и пострадавших (в основном это мальчики) гораздо больше."Некоторые так и не решились рассказать обо всем комиссии", — отмечает член расследовательской группы Франсуа Дево.Молчала и церковь. С 1950-х до начала нулевых, по словам главы комиссии Жан-Марка Совэ, католическое руководство было "глубоко безразлично к жертвам", игнорируя жалобы. Не особо реагировали и правоохранительные органы: лишь в последние годы расследование нескольких дел все же сдвинулось с мертвой точки."Мы передали в прокуратуру материалы по двадцати двум предполагаемым преступлениям, — сказал Совэ. — И более сорока дел, к сожалению, нельзя расследовать — истек срок давности. Причастные к ним люди еще живы и служат на приходах, но наказания избегут".Никто не ожидалПросроченными по французским законам делами займется Ватикан. Если вину причастных к педофилии и укрывательству преступлений докажут, то сотни священников и епископов лишат сана. Жертвам же выплатят многомиллионную компенсацию.Впрочем, сами пострадавшие говорят: этого недостаточно. Они требуют от церкви ни много ни мало "третьего Ватиканского собора" — масштабной реформы, которая перевернет устои. Все ради искоренения педофилии, которую даже в "граде святого Петра" признали общемировой проблемой.Например, только в немецком регионе Гессен с 1946 по 2014 год более 3600 подростков стали жертвами священников. А в американском штате Пенсильвания за тот же период 300 служителей растлили более тысячи детей.Скелеты из шкафов выпали даже там, где никто не ожидал. Согласно июльскому докладу польских властей, каждый четвертый педофил — священник. Только за последние два года зафиксировали свыше 360 эпизодов сексуального насилия. Многим жертвам всего от трех до семи лет.Это ошеломило всю Польшу, пожалуй, самую религиозную страну Европы. Масла в огонь подлило громкое расследование против кардинала Станислава Дзивиша — личного секретаря Иоанна Павла II (первого поляка на папском престоле). Священнослужителя обвинили в укрывательстве педофилов от правосудия, в том числе на родине. Опубликованные данные указывают и на то, что недавно канонизированный понтифик тоже мог быть в курсе преступлений."Искоренить будет сложно"За грехи предшественников расплачивается нынешний понтифик — Франциск. Пока он обязал все духовенство немедленно сообщать о любых случаях педофилии. Кроме того, заработал специальный суд, который занимается исключительно преступлениями на сексуальной почве.Но поможет ли это — большой вопрос. В католической церкви ожесточенно спорят, предлагая, например, отменить обязательный целибат для духовенства."Вопрос в том, решат ли реформы проблему. Наверное, все гораздо сложнее — ведь масштабы этого гнусного явления только предстоит оценить", — говорит историк-ватиканист Алексей Юдин.Кроме того, борьба Ватикана с педофилами осложняется влиянием последних "на всех уровнях", начиная от самых верхов и заканчивая лоббизмом в отдельно взятых приходах. Это подтверждает информация из Франции, где сексуальные преступления, как оказалось, были очень распространены.Что будет с фигурантами расследования — неизвестно. Жертвы всерьез опасаются, что педофилов уберегут от правосудия влиятельные покровители. Но как бы то ни было, уверены во Франции, католическая церковь уже не будет прежней. Как и Европа в целом.

https://ria.ru/20210922/gossekretar-1751346199.html

ватикан

пенсильвания

лион

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, пенсильвания, лион, иоанн павел ii (кароль войтыла), франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, аналитика - религия и мировоззрение