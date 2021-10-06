https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html
"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну
"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну - РИА Новости, 06.10.2021
"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну
Сотни насильников, десятки тысяч жертв — во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах. Масштаб преступлений называют не иначе как шокирующим, ведь местная РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:00
2021-10-06T08:00
2021-10-06T12:24
ватикан
пенсильвания
лион
иоанн павел ii (кароль войтыла)
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
религия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Олег Налисник. Сотни насильников, десятки тысяч жертв — во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах. Масштаб преступлений называют не иначе как шокирующим, ведь местная католическая церковь никогда не была замешана в подобном. Подробности и последствия громких разоблачений — в материале РИА Новости.Померкший бриллиант"Самый яркий бриллиант на папской тиаре" — так обычно именуют Французскую католическую церковь. Неудивительно, ведь у нее особый статус. И большой авторитет среди верующих, что подтверждает статистика: почти половина граждан довольно светской страны ходят именно в ее храмы.Долгие годы французских католиков миновали сексуальные скандалы. Случаи педофилии были, но единичные. Оттого озвученные на специальной пресс-конференции цифры шокировали: с 1950-х жертвами насилия стали 216 тысяч детей — и это лишь те, кто жив до сих пор.Но уроженец Лиона Кристиан Дюбрей — одна из жертв — признается журналистам, что хотел бы умереть. Когда ему было одиннадцать, с его семьей сдружился священник: предложил обучить ребенка основам религии. Каждый четверг приезжал за мальчиком, вместе они отправлялись на экскурсии по историческим местам. Во время прогулок служитель домогался Кристиана, а однажды попытался изнасиловать дома, пока родители были на втором этаже."Самое страшное, что педофил не сомневался в собственной безнаказанности, — говорит Дюбрей. — Его проникновение в семью было сродни пауку, который плетет паутину, незаметно заманивая жертву. Приставания продолжались девять месяцев".Свою историю Кристиан рассказал лишь в 2020-м. Его растлитель, как выяснила спецкомиссия, — один из трех тысяч церковных служителей-педофилов."Две тысячи — это священники. Особенно пугает то, что совращенных детей в 70 раз больше. Это ужасные цифры", — не скрывает эмоций представитель потерпевших Оливье Савиньяк.Комиссия выяснила, что из 115 тысяч священников, служивших в церкви в последние 70 лет, более трех процентов причастны к педофилии. И это, уверены расследователи, заниженные цифры. Вполне возможно, и преступников, и пострадавших (в основном это мальчики) гораздо больше."Некоторые так и не решились рассказать обо всем комиссии", — отмечает член расследовательской группы Франсуа Дево.Молчала и церковь. С 1950-х до начала нулевых, по словам главы комиссии Жан-Марка Совэ, католическое руководство было "глубоко безразлично к жертвам", игнорируя жалобы. Не особо реагировали и правоохранительные органы: лишь в последние годы расследование нескольких дел все же сдвинулось с мертвой точки."Мы передали в прокуратуру материалы по двадцати двум предполагаемым преступлениям, — сказал Совэ. — И более сорока дел, к сожалению, нельзя расследовать — истек срок давности. Причастные к ним люди еще живы и служат на приходах, но наказания избегут".Никто не ожидалПросроченными по французским законам делами займется Ватикан. Если вину причастных к педофилии и укрывательству преступлений докажут, то сотни священников и епископов лишат сана. Жертвам же выплатят многомиллионную компенсацию.Впрочем, сами пострадавшие говорят: этого недостаточно. Они требуют от церкви ни много ни мало "третьего Ватиканского собора" — масштабной реформы, которая перевернет устои. Все ради искоренения педофилии, которую даже в "граде святого Петра" признали общемировой проблемой.Например, только в немецком регионе Гессен с 1946 по 2014 год более 3600 подростков стали жертвами священников. А в американском штате Пенсильвания за тот же период 300 служителей растлили более тысячи детей.Скелеты из шкафов выпали даже там, где никто не ожидал. Согласно июльскому докладу польских властей, каждый четвертый педофил — священник. Только за последние два года зафиксировали свыше 360 эпизодов сексуального насилия. Многим жертвам всего от трех до семи лет.Это ошеломило всю Польшу, пожалуй, самую религиозную страну Европы. Масла в огонь подлило громкое расследование против кардинала Станислава Дзивиша — личного секретаря Иоанна Павла II (первого поляка на папском престоле). Священнослужителя обвинили в укрывательстве педофилов от правосудия, в том числе на родине. Опубликованные данные указывают и на то, что недавно канонизированный понтифик тоже мог быть в курсе преступлений."Искоренить будет сложно"За грехи предшественников расплачивается нынешний понтифик — Франциск. Пока он обязал все духовенство немедленно сообщать о любых случаях педофилии. Кроме того, заработал специальный суд, который занимается исключительно преступлениями на сексуальной почве.Но поможет ли это — большой вопрос. В католической церкви ожесточенно спорят, предлагая, например, отменить обязательный целибат для духовенства."Вопрос в том, решат ли реформы проблему. Наверное, все гораздо сложнее — ведь масштабы этого гнусного явления только предстоит оценить", — говорит историк-ватиканист Алексей Юдин.Кроме того, борьба Ватикана с педофилами осложняется влиянием последних "на всех уровнях", начиная от самых верхов и заканчивая лоббизмом в отдельно взятых приходах. Это подтверждает информация из Франции, где сексуальные преступления, как оказалось, были очень распространены.Что будет с фигурантами расследования — неизвестно. Жертвы всерьез опасаются, что педофилов уберегут от правосудия влиятельные покровители. Но как бы то ни было, уверены во Франции, католическая церковь уже не будет прежней. Как и Европа в целом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ватикан, пенсильвания, лион, иоанн павел ii (кароль войтыла), франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Олег Налисник. Сотни насильников, десятки тысяч жертв — во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах. Масштаб преступлений называют не иначе как шокирующим, ведь местная католическая церковь никогда не была замешана в подобном. Подробности и последствия громких разоблачений — в материале РИА Новости.
Померкший бриллиант
"Самый яркий бриллиант на папской тиаре" — так обычно именуют Французскую католическую церковь. Неудивительно, ведь у нее особый статус. И большой авторитет среди верующих, что подтверждает статистика: почти половина граждан довольно светской страны ходят именно в ее храмы.
Долгие годы французских католиков миновали сексуальные скандалы. Случаи педофилии были, но единичные. Оттого озвученные на специальной пресс-конференции цифры шокировали: с 1950-х жертвами насилия стали 216 тысяч детей — и это лишь те, кто жив до сих пор.
Но уроженец Лиона Кристиан Дюбрей — одна из жертв — признается журналистам, что хотел бы умереть. Когда ему было одиннадцать, с его семьей сдружился священник: предложил обучить ребенка основам религии. Каждый четверг приезжал за мальчиком, вместе они отправлялись на экскурсии по историческим местам. Во время прогулок служитель домогался Кристиана, а однажды попытался изнасиловать дома, пока родители были на втором этаже.
"Самое страшное, что педофил не сомневался в собственной безнаказанности, — говорит Дюбрей. — Его проникновение в семью было сродни пауку, который плетет паутину, незаметно заманивая жертву. Приставания продолжались девять месяцев".
Свою историю Кристиан рассказал лишь в 2020-м. Его растлитель, как выяснила спецкомиссия, — один из трех тысяч церковных служителей-педофилов.
"Две тысячи — это священники. Особенно пугает то, что совращенных детей в 70 раз больше. Это ужасные цифры", — не скрывает эмоций представитель потерпевших Оливье Савиньяк.
Комиссия выяснила, что из 115 тысяч священников, служивших в церкви в последние 70 лет, более трех процентов причастны к педофилии. И это, уверены расследователи, заниженные цифры. Вполне возможно, и преступников, и пострадавших (в основном это мальчики) гораздо больше.
"Некоторые так и не решились рассказать обо всем комиссии", — отмечает член расследовательской группы Франсуа Дево.
Молчала и церковь. С 1950-х до начала нулевых, по словам главы комиссии Жан-Марка Совэ, католическое руководство было "глубоко безразлично к жертвам", игнорируя жалобы. Не особо реагировали и правоохранительные органы: лишь в последние годы расследование нескольких дел все же сдвинулось с мертвой точки.
"Мы передали в прокуратуру материалы по двадцати двум предполагаемым преступлениям, — сказал Совэ. — И более сорока дел, к сожалению, нельзя расследовать — истек срок давности. Причастные к ним люди еще живы и служат на приходах, но наказания избегут".
Никто не ожидал
Просроченными по французским законам делами займется Ватикан. Если вину причастных к педофилии и укрывательству преступлений докажут, то сотни священников и епископов лишат сана. Жертвам же выплатят многомиллионную компенсацию.
Впрочем, сами пострадавшие говорят: этого недостаточно. Они требуют от церкви ни много ни мало "третьего Ватиканского собора" — масштабной реформы, которая перевернет устои. Все ради искоренения педофилии, которую даже в "граде святого Петра" признали общемировой проблемой.
Например, только в немецком регионе Гессен с 1946 по 2014 год более 3600 подростков стали жертвами священников. А в американском штате Пенсильвания за тот же период 300 служителей растлили более тысячи детей.
Скелеты из шкафов выпали даже там, где никто не ожидал. Согласно июльскому докладу польских властей, каждый четвертый педофил — священник. Только за последние два года зафиксировали свыше 360 эпизодов сексуального насилия. Многим жертвам всего от трех до семи лет.
Это ошеломило всю Польшу, пожалуй, самую религиозную страну Европы. Масла в огонь подлило громкое расследование против кардинала Станислава Дзивиша — личного секретаря Иоанна Павла II (первого поляка на папском престоле). Священнослужителя обвинили в укрывательстве педофилов от правосудия, в том числе на родине. Опубликованные данные указывают и на то, что недавно канонизированный понтифик тоже мог быть в курсе преступлений.
"Искоренить будет сложно"
За грехи предшественников расплачивается нынешний понтифик — Франциск. Пока он обязал все духовенство немедленно сообщать о любых случаях педофилии. Кроме того, заработал специальный суд, который занимается исключительно преступлениями на сексуальной почве.
Но поможет ли это — большой вопрос. В католической церкви ожесточенно спорят, предлагая, например, отменить обязательный целибат для духовенства.
"Вопрос в том, решат ли реформы проблему. Наверное, все гораздо сложнее — ведь масштабы этого гнусного явления только предстоит оценить", — говорит историк-ватиканист Алексей Юдин.
Кроме того, борьба Ватикана с педофилами осложняется влиянием последних "на всех уровнях", начиная от самых верхов и заканчивая лоббизмом в отдельно взятых приходах. Это подтверждает информация из Франции, где сексуальные преступления, как оказалось, были очень распространены.
Что будет с фигурантами расследования — неизвестно. Жертвы всерьез опасаются, что педофилов уберегут от правосудия влиятельные покровители. Но как бы то ни было, уверены во Франции, католическая церковь уже не будет прежней. Как и Европа в целом.