https://ria.ru/20211006/sinitsa-1755232540.html
Редкая хохлатая синица замечена в Москве
Редкая хохлатая синица замечена в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
Редкая хохлатая синица замечена в Москве
Редкую хохлатую синицу заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" в Москве впервые за долгое время, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-06T13:16
2021-10-06T13:16
2021-10-19T16:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755236260_0:68:800:518_1920x0_80_0_0_716b41d9a427754409af61bb8e955204.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Редкую хохлатую синицу заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" в Москве впервые за долгое время, сообщает пресс-служба департамента природопользования столицы."Необычную птицу впервые за долгое время зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий". Хохлатая синица – это небольшая певчая птица из семейства синицевых. Она получила свое название из-за хохолка на голове. Перья на спине однотонные буровато-серые, иногда с легким оливковым либо рыжеватым оттенком, а на животе желтовато-белые с охристым оттенком на боках", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что птица ведет оседлый образ жизни, и жители Москвы смогут увидеть ее даже в зимний период."Это оседлая птица: практически не улетает на зиму от места гнездования, бывает, что кочует с места на место в поисках еды, но улетает относительно недалеко. Именно во время таких кочевок её можно заметить в столице", - пояснили в департаменте природопользования Москвы.Жители столицы могут встретить в Москве 245 видов птиц, 90 из которых остаются зимовать. Остальные отправляются зимовать в тёплые страны, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211005/ekologi-1753189560.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755236260_0:0:769:577_1920x0_80_0_0_c0d0722bb9035a3d53c23aeaf9cf12b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Редкую хохлатую синицу заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" в Москве
впервые за долгое время, сообщает пресс-служба департамента природопользования столицы.
"Необычную птицу впервые за долгое время зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий". Хохлатая синица – это небольшая певчая птица из семейства синицевых. Она получила свое название из-за хохолка на голове. Перья на спине однотонные буровато-серые, иногда с легким оливковым либо рыжеватым оттенком, а на животе желтовато-белые с охристым оттенком на боках", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что птица ведет оседлый образ жизни, и жители Москвы смогут увидеть ее даже в зимний период.
"Это оседлая птица: практически не улетает на зиму от места гнездования, бывает, что кочует с места на место в поисках еды, но улетает относительно недалеко. Именно во время таких кочевок её можно заметить в столице", - пояснили в департаменте природопользования Москвы.
Жители столицы могут встретить в Москве 245 видов птиц, 90 из которых остаются зимовать. Остальные отправляются зимовать в тёплые страны, отметили в пресс-службе.