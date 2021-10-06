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Редкая хохлатая синица замечена в Москве
Редкая хохлатая синица замечена в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
Редкая хохлатая синица замечена в Москве
Редкую хохлатую синицу заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" в Москве впервые за долгое время, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-06T13:16
2021-10-19T16:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Редкую хохлатую синицу заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" в Москве впервые за долгое время, сообщает пресс-служба департамента природопользования столицы."Необычную птицу впервые за долгое время зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий". Хохлатая синица – это небольшая певчая птица из семейства синицевых. Она получила свое название из-за хохолка на голове. Перья на спине однотонные буровато-серые, иногда с легким оливковым либо рыжеватым оттенком, а на животе желтовато-белые с охристым оттенком на боках", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что птица ведет оседлый образ жизни, и жители Москвы смогут увидеть ее даже в зимний период."Это оседлая птица: практически не улетает на зиму от места гнездования, бывает, что кочует с места на место в поисках еды, но улетает относительно недалеко. Именно во время таких кочевок её можно заметить в столице", - пояснили в департаменте природопользования Москвы.Жители столицы могут встретить в Москве 245 видов птиц, 90 из которых остаются зимовать. Остальные отправляются зимовать в тёплые страны, отметили в пресс-службе.
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13:16 06.10.2021 (обновлено: 16:18 19.10.2021)
 

Редкая хохлатая синица замечена в Москве

© Фото : Департамент природопользования МосквыХохлатая синица
Хохлатая синица - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Департамент природопользования Москвы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Редкую хохлатую синицу заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" в Москве впервые за долгое время, сообщает пресс-служба департамента природопользования столицы.
"Необычную птицу впервые за долгое время зафиксировали в природно-историческом парке "Москворецкий". Хохлатая синица – это небольшая певчая птица из семейства синицевых. Она получила свое название из-за хохолка на голове. Перья на спине однотонные буровато-серые, иногда с легким оливковым либо рыжеватым оттенком, а на животе желтовато-белые с охристым оттенком на боках", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что птица ведет оседлый образ жизни, и жители Москвы смогут увидеть ее даже в зимний период.
"Это оседлая птица: практически не улетает на зиму от места гнездования, бывает, что кочует с места на место в поисках еды, но улетает относительно недалеко. Именно во время таких кочевок её можно заметить в столице", - пояснили в департаменте природопользования Москвы.
Жители столицы могут встретить в Москве 245 видов птиц, 90 из которых остаются зимовать. Остальные отправляются зимовать в тёплые страны, отметили в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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