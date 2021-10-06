https://ria.ru/20211006/shtrafy-1753319693.html
Сумма штрафов за борщевик в Подмосковье возросла за неделю на 31 млн рублей
Сумма штрафов за борщевик в Подмосковье возросла за неделю на 31 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2021
Сумма штрафов за борщевик в Подмосковье возросла за неделю на 31 млн рублей
Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье увеличилась за неделю на 31 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:16
2021-10-06T13:16
2021-10-06T13:16
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье увеличилась за неделю на 31 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области."Свыше 31 млн рублей штрафов за борщевик на участках частной собственности начислили на физических и юридических лиц административные комиссии городских округов Подмосковья за неделю. Общая сумма штрафов, начисленных с начала года, превысила 368 млн рублей, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова", - говорится в сообщении.Также пресс-служба сообщает, что к ответственности за непроведение борьбы с опасным сорным растением привлекли почти 48% нарушителей, правообладателей 3570 участков. Всего с начала года борщевик выявлен на 7,5 тысячи участков. Значительно увеличились штрафы за непроведение мер по борьбе с борщевиком в Рузском городском округе – они превысили 159 миллионов рублей, в городском округе Клин – 32,9 миллиона рублей и Солнечногорске – 11,6 миллиона рублей.
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