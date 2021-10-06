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В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 школ

В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 школ - РИА Новости, 06.10.2021

В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 школ

Власти Ингушетии до конца 2021 года планируют ввести в эксплуатацию 14 школ, рассчитанных в общей сложности на 9,6 тысячи учеников, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:53

2021-10-06T12:53

2021-10-06T12:53

республика ингушетия

общество

образование - общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии до конца 2021 года планируют ввести в эксплуатацию 14 школ, рассчитанных в общей сложности на 9,6 тысячи учеников, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."В Ингушетии в текущем году в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" открыто четыре общеобразовательные организации по 720 посадочных мест. При этом до конца года планируется к вводу еще 14 школ на общую проектную мощность 9 610 посадочных мест", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.Кроме того, в рамках проекта "Демография" в регионе ведется строительство девяти дошкольных организаций на 1980 мест. В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Образование" в республике планируется к вводу восемь общеобразовательных учреждений общей мощностью более 5,5 тысячи мест."Создание дополнительных 15 130 мест позволит повысить качество общего образования в регионе, а также предотвратить риск возникновения практики обучения в три смены. В целях ликвидации двухсменного и перехода на односменный режим обучения в период с 2022 по 2024 годы в республике необходимо построить дополнительно 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест", - заметил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20211004/bezrabotitsa-1753064387.html

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общество, образование - общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов