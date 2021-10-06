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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211006/selkhozzemli-1753319191.html
Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье
Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2021
Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье
Порядка 25 тысяч гектаров возвращено в оборот земель сельхозназначения в Подмосковье, из которых около 545 гектаров засеяли пшеницей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:14
2021-10-06T13:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 25 тысяч гектаров возвращено в оборот земель сельхозназначения в Подмосковье, из которых около 545 гектаров засеяли пшеницей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона."Благодаря совместной работе аграриев, муниципальных образований и правительства Московской области в регионе за 9 месяцев текущего года введено в оборот 24,95 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Их них 544,9 гектара сельхозпредприятия засеяли пшеницей в рамках озимого сева", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.По данным ведомства, лидерами по вводу земли в сельскохозяйственный оборот в этом году в Подмосковье являются городские округа Лотошино, Ступино и Талдом. В 2021 году в Московской области к вовлечению в сельскохозяйственный оборот планируется более 44 тысяч гектаров земли.
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талдом, ступино, московская область (подмосковье)
13:14 06.10.2021
 

Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУрожай зерновых
Урожай зерновых - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 25 тысяч гектаров возвращено в оборот земель сельхозназначения в Подмосковье, из которых около 545 гектаров засеяли пшеницей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"Благодаря совместной работе аграриев, муниципальных образований и правительства Московской области в регионе за 9 месяцев текущего года введено в оборот 24,95 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Их них 544,9 гектара сельхозпредприятия засеяли пшеницей в рамках озимого сева", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.
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По данным ведомства, лидерами по вводу земли в сельскохозяйственный оборот в этом году в Подмосковье являются городские округа Лотошино, Ступино и Талдом. В 2021 году в Московской области к вовлечению в сельскохозяйственный оборот планируется более 44 тысяч гектаров земли.
 
Новости ПодмосковьяТалдомСтупиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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