https://ria.ru/20211006/selkhozzemli-1753319191.html

Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье

Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2021

Порядка 25 тысяч га возвращены в оборот земель с/х назначения в Подмосковье

Порядка 25 тысяч гектаров возвращено в оборот земель сельхозназначения в Подмосковье, из которых около 545 гектаров засеяли пшеницей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:14

2021-10-06T13:14

2021-10-06T13:14

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талдом

ступино

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 25 тысяч гектаров возвращено в оборот земель сельхозназначения в Подмосковье, из которых около 545 гектаров засеяли пшеницей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона."Благодаря совместной работе аграриев, муниципальных образований и правительства Московской области в регионе за 9 месяцев текущего года введено в оборот 24,95 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Их них 544,9 гектара сельхозпредприятия засеяли пшеницей в рамках озимого сева", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.По данным ведомства, лидерами по вводу земли в сельскохозяйственный оборот в этом году в Подмосковье являются городские округа Лотошино, Ступино и Талдом. В 2021 году в Московской области к вовлечению в сельскохозяйственный оборот планируется более 44 тысяч гектаров земли.

https://ria.ru/20210914/agrarii-1750006029.html

талдом

ступино

московская область (подмосковье)

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талдом, ступино, московская область (подмосковье)