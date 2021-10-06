https://ria.ru/20211006/sechin-1753413820.html

Глава "Роснефти" Сечин рассказал о спорах с Минфином

Глава "Роснефти" Сечин рассказал о спорах с Минфином - РИА Новости, 06.10.2021

Глава "Роснефти" Сечин рассказал о спорах с Минфином

"Роснефти" пока не удается договориться с Минфином о целесообразных мерах поддержки по "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК), сообщил глава компании Игорь РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:59

2021-10-06T19:59

2021-10-06T19:59

экономика

игорь сечин

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

газпром

восточная нефтехимическая компания

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Роснефти" пока не удается договориться с Минфином о целесообразных мерах поддержки по "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК), сообщил глава компании Игорь Сечин."Мы вам докладывали о возможности реализовать проект по дальневосточному НПЗ. К сожалению, договориться с министерством финансов по экономически целесообразному режиму, который бы обеспечивал возвратность на вложенный капитал нам не удается пока. Но мы надежды не теряем, будем продолжать эту работу", - сказал он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.Сечин на совещании с Путиным в 2020 году попросил расширить действие закона о стимулировании инвестиций в проекты переработки этана и сжиженного углеводородного газа (СУГа) за счет предоставления им обратного акциза на проекты, где в качестве сырья выступает нафта. Он отметил, что это важно для реализации ВНХК. Еще в 2019 году "Роснефть" заявила, что откладывает его из-за нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России.В свою очередь, Путин в январе поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования. Кроме того, Путин поручил правительству к июлю рассмотреть целесообразность мер налоговой поддержки для производства нафты за счет повышающего коэффициента на обратный акциз и пропилен.Минфин РФ в конце августа сообщил, что сформулировал свою позицию по поддержке ВНХК, которая частично расходится с предложениями "Роснефти", и итоговое решение будет за правительством. В начале сентября Минфин также рассказал, что обсуждается возможность выделения средств на проект из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

https://ria.ru/20210901/sechin-1748118018.html

россия

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экономика, игорь сечин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), газпром, восточная нефтехимическая компания, россия