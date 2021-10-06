17:30 06.10.2021 (обновлено: 17:37 06.10.2021)
Саакашвили подал заявку на тест на наркотики
Саакашвили подал заявку в тюремное медучреждение на тест на наркотики
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили официально подал заявление в тюремное медучреждение на сдачу теста на наркотики, заявил один из его адвокатов Ника Гварамия после встречи с подзащитным.
Саакашвили выразил готовность сдать тест на наркотики в ответ на обвинения премьера Ираклия Гарибашвили о наркозависимости экс-президента.
"Михаил Саакашвили обратился письменно к директору медицинской службы департамента учреждения по исполнению наказаний Тамте Демуришвили в связи с наркотестами... он готов сдать любой тест на наркотики", - заявил Гварамия журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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