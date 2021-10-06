https://ria.ru/20211006/reyting-1753340813.html

ОПИФ Сбера первым в России получил ESG-рейтинг агентства АКРА

ОПИФ Сбера первым в России получил ESG-рейтинг агентства АКРА - РИА Новости, 06.10.2021

ОПИФ Сбера первым в России получил ESG-рейтинг агентства АКРА

Высокую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) получил фонд акций "Добрыня Никитич" - ESG-6, категории ESG-C, что свидетельствует о... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:07

2021-10-06T15:07

2021-10-06T15:07

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

МОСКВА, 6 окт — АО "Сбер Управление Активами". Высокую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) получил фонд акций "Добрыня Никитич" - ESG-6, категории ESG-C, что свидетельствует о высоком уровне внимания Сбер Управление Активами к вопросам экологии, социальной ответственности и управления. ОПИФ "Добрыня Никитич" стал первым в России паевым инвестиционным фондом, которому был присвоен ESG-рейтинг аккредитованного Банком России рейтингового агентства.Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экология (ESG-Е), социальная ответственность (ESG-S), блок корпоративного управления (ESG-G).Оценка в части E (экология) обусловлена структурой фонда, который инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют акции нефтегазовых и металлургических компаний, а также компаний финансового сектора. Компании, формирующие основную часть портфеля фонда, относятся к отраслям с высоким уровнем воздействия на окружающую среду (нефтегазовая отрасль и металлургия). Таким образом, оценка экологического воздействия по количественным показателям находится на достаточно консервативном уровне, несмотря на использование подхода по сравнению показателей оцениваемых компаний с аналогичными показателями выборки компаний данной отрасли.Оценка в части S (социальная ответственность) определяется высоким уровнем управления социальными рисками и достаточно высокими стандартами в области социальной ответственности бизнеса проанализированных компаний. Все рассмотренные компании из состава фонда являются крупнейшими работодателями в регионах своего присутствия и вносят значительный вклад в развитие социальной сферы регионов посредством инвестиций в социальный капитал.Блок корпоративного управления (G) оценивается по управляющей компании АО "Сбер Управление Активами". Оценка в этой части обусловлена высокими стандартами корпоративного управления, высоким уровнем интеграции ESG-принципов в управленческие практики и высокой репутацией бренда. Экспертами АКРА отмечено, что Сбер Управление Активами использует системный подход к интеграции ESG-факторов и аспектов устойчивого развития во всех сферах деятельности.ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО "Сбер Управление Активами", информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы