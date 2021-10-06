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ОПИФ Сбера первым в России получил ESG-рейтинг агентства АКРА
ОПИФ Сбера первым в России получил ESG-рейтинг агентства АКРА - РИА Новости, 06.10.2021
ОПИФ Сбера первым в России получил ESG-рейтинг агентства АКРА
Высокую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) получил фонд акций "Добрыня Никитич" - ESG-6, категории ESG-C, что свидетельствует о... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:07
2021-10-06T15:07
2021-10-06T15:07
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МОСКВА, 6 окт — АО "Сбер Управление Активами". Высокую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) получил фонд акций "Добрыня Никитич" - ESG-6, категории ESG-C, что свидетельствует о высоком уровне внимания Сбер Управление Активами к вопросам экологии, социальной ответственности и управления. ОПИФ "Добрыня Никитич" стал первым в России паевым инвестиционным фондом, которому был присвоен ESG-рейтинг аккредитованного Банком России рейтингового агентства.Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экология (ESG-Е), социальная ответственность (ESG-S), блок корпоративного управления (ESG-G).Оценка в части E (экология) обусловлена структурой фонда, который инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют акции нефтегазовых и металлургических компаний, а также компаний финансового сектора. Компании, формирующие основную часть портфеля фонда, относятся к отраслям с высоким уровнем воздействия на окружающую среду (нефтегазовая отрасль и металлургия). Таким образом, оценка экологического воздействия по количественным показателям находится на достаточно консервативном уровне, несмотря на использование подхода по сравнению показателей оцениваемых компаний с аналогичными показателями выборки компаний данной отрасли.Оценка в части S (социальная ответственность) определяется высоким уровнем управления социальными рисками и достаточно высокими стандартами в области социальной ответственности бизнеса проанализированных компаний. Все рассмотренные компании из состава фонда являются крупнейшими работодателями в регионах своего присутствия и вносят значительный вклад в развитие социальной сферы регионов посредством инвестиций в социальный капитал.Блок корпоративного управления (G) оценивается по управляющей компании АО "Сбер Управление Активами". Оценка в этой части обусловлена высокими стандартами корпоративного управления, высоким уровнем интеграции ESG-принципов в управленческие практики и высокой репутацией бренда. Экспертами АКРА отмечено, что Сбер Управление Активами использует системный подход к интеграции ESG-факторов и аспектов устойчивого развития во всех сферах деятельности.ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО "Сбер Управление Активами", информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 6 окт — АО "Сбер Управление Активами". Высокую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) получил фонд акций "Добрыня Никитич" - ESG-6, категории ESG-C, что свидетельствует о высоком уровне внимания Сбер Управление Активами к вопросам экологии, социальной ответственности и управления. ОПИФ "Добрыня Никитич" стал первым в России паевым инвестиционным фондом, которому был присвоен ESG-рейтинг аккредитованного Банком России рейтингового агентства.
Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экология (ESG-Е), социальная ответственность (ESG-S), блок корпоративного управления (ESG-G).
Оценка в части E (экология) обусловлена структурой фонда, который инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют акции нефтегазовых и металлургических компаний, а также компаний финансового сектора. Компании, формирующие основную часть портфеля фонда, относятся к отраслям с высоким уровнем воздействия на окружающую среду (нефтегазовая отрасль и металлургия). Таким образом, оценка экологического воздействия по количественным показателям находится на достаточно консервативном уровне, несмотря на использование подхода по сравнению показателей оцениваемых компаний с аналогичными показателями выборки компаний данной отрасли.
Оценка в части S (социальная ответственность) определяется высоким уровнем управления социальными рисками и достаточно высокими стандартами в области социальной ответственности бизнеса проанализированных компаний. Все рассмотренные компании из состава фонда являются крупнейшими работодателями в регионах своего присутствия и вносят значительный вклад в развитие социальной сферы регионов посредством инвестиций в социальный капитал.
Блок корпоративного управления (G) оценивается по управляющей компании АО "Сбер Управление Активами". Оценка в этой части обусловлена высокими стандартами корпоративного управления, высоким уровнем интеграции ESG-принципов в управленческие практики и высокой репутацией бренда. Экспертами АКРА отмечено, что Сбер Управление Активами использует системный подход к интеграции ESG-факторов и аспектов устойчивого развития во всех сферах деятельности.
Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами: "Наш фонд "Добрыня Никитич" является одним из старейших и крупнейших ПИФов в России. Без преувеличения его можно назвать одним из флагманских ПИФов не только в Сбере, но и на всём российском рынке. Первыми в России получив такой рейтинг от аккредитованного агентства, мы в очередной раз подтвердили свой статус. Мы считаем, что ESG— один из главных трендов на мировом финансовом рынке. Рейтингование фонда — сознательный шаг по реализации принципов ответственного инвестирования. В дальнейшем мы планируем рейтинговать и другие наши фонды в соответствии с принципами ESG".
ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО "Сбер Управление Активами", информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.