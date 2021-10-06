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Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года
Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года - РИА Новости, 06.10.2021
Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года
Вводимый для комплексной оценки регионов новый рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года, заявила генеральный директор Агентства... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:25
2021-10-06T13:25
республика татарстан
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Вводимый для комплексной оценки регионов новый рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в среду."У нас появился по поручению президента еще второй рейтинг – рейтинг качества жизни, который мы впервые в этом году представим наблюдательному совету президента РФ в ноябре этого года. Очень важно, что он дополняет инвестиционный рейтинг в части комплексной оценки и комплексной среды, которая важна для жителей любого региона и, безусловно, для предпринимателей, инвесторов", - сказала Чупшева на заседании правительства Татарстана.По информации главы АСИ, в рейтинге качества жизни оцениваются такие факторы, как медицина, социальная защита, образование, жилье, инфраструктура, экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. По ее словам, сегодня инвесторы рассматривают место для инвестиций, в том числе, по факторам благоприятной среды, где можно обеспечить комфортным жильем сотрудников, где сотрудники и их семьи могут получить качественные услуги здравоохранения, образования, социальной поддержки."Безусловно, это становится сегодня для нас комплексной оценкой и видения развития субъектов Российской Федерации", - подчеркнула Чупшева.Спикер отметила, что Татарстан в новом рейтинге вошел в топ-10 лидеров по качеству жизни. "Мы видим и глазами инвесторов, и глазами предпринимателей, и глазами жителей Республику Татарстан, как регион с благоприятной, комфортной средой, благоприятной и для жизни, и для инвестиций", - сказала она.Рейтинг качества жизни регионов создан в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Он будет составляться на основе оценок, которые дают местные жители.
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агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева
13:25 06.10.2021
 

Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициати Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Генеральный директор Агентства стратегических инициати Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Вводимый для комплексной оценки регионов новый рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в среду.
"У нас появился по поручению президента еще второй рейтинг – рейтинг качества жизни, который мы впервые в этом году представим наблюдательному совету президента РФ в ноябре этого года. Очень важно, что он дополняет инвестиционный рейтинг в части комплексной оценки и комплексной среды, которая важна для жителей любого региона и, безусловно, для предпринимателей, инвесторов", - сказала Чупшева на заседании правительства Татарстана.
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По информации главы АСИ, в рейтинге качества жизни оцениваются такие факторы, как медицина, социальная защита, образование, жилье, инфраструктура, экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. По ее словам, сегодня инвесторы рассматривают место для инвестиций, в том числе, по факторам благоприятной среды, где можно обеспечить комфортным жильем сотрудников, где сотрудники и их семьи могут получить качественные услуги здравоохранения, образования, социальной поддержки.
"Безусловно, это становится сегодня для нас комплексной оценкой и видения развития субъектов Российской Федерации", - подчеркнула Чупшева.
Спикер отметила, что Татарстан в новом рейтинге вошел в топ-10 лидеров по качеству жизни. "Мы видим и глазами инвесторов, и глазами предпринимателей, и глазами жителей Республику Татарстан, как регион с благоприятной, комфортной средой, благоприятной и для жизни, и для инвестиций", - сказала она.
Рейтинг качества жизни регионов создан в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Он будет составляться на основе оценок, которые дают местные жители.
 
Республика ТатарстанАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана Чупшева
 
 
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