https://ria.ru/20211006/reyting-1753320905.html

Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года

Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года - РИА Новости, 06.10.2021

Глава АСИ: рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года

Вводимый для комплексной оценки регионов новый рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года, заявила генеральный директор Агентства... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:25

2021-10-06T13:25

2021-10-06T13:25

республика татарстан

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Вводимый для комплексной оценки регионов новый рейтинг качества жизни будет представлен в ноябре текущего года, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в среду."У нас появился по поручению президента еще второй рейтинг – рейтинг качества жизни, который мы впервые в этом году представим наблюдательному совету президента РФ в ноябре этого года. Очень важно, что он дополняет инвестиционный рейтинг в части комплексной оценки и комплексной среды, которая важна для жителей любого региона и, безусловно, для предпринимателей, инвесторов", - сказала Чупшева на заседании правительства Татарстана.По информации главы АСИ, в рейтинге качества жизни оцениваются такие факторы, как медицина, социальная защита, образование, жилье, инфраструктура, экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. По ее словам, сегодня инвесторы рассматривают место для инвестиций, в том числе, по факторам благоприятной среды, где можно обеспечить комфортным жильем сотрудников, где сотрудники и их семьи могут получить качественные услуги здравоохранения, образования, социальной поддержки."Безусловно, это становится сегодня для нас комплексной оценкой и видения развития субъектов Российской Федерации", - подчеркнула Чупшева.Спикер отметила, что Татарстан в новом рейтинге вошел в топ-10 лидеров по качеству жизни. "Мы видим и глазами инвесторов, и глазами предпринимателей, и глазами жителей Республику Татарстан, как регион с благоприятной, комфортной средой, благоприятной и для жизни, и для инвестиций", - сказала она.Рейтинг качества жизни регионов создан в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Он будет составляться на основе оценок, которые дают местные жители.

https://ria.ru/20211005/ball-1753246076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева