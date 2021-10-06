https://ria.ru/20211006/rekonstruktsiya-1755227032.html
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы - РИА Новости, 19.10.2021
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-06T07:05
2021-10-06T07:05
2021-10-19T16:16
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти 2 гектара от иловых отложений, грунта и мусора. Чтобы предотвратить потери воды, обустроят водоупорный слой",- говорится в сообщении.Отмечается, что береговую полосу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют и укрепят.После создадут зону биоплато: в ней высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема и сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для пернатых сделают два пологих выхода на берег.В пресс-службе добавили, что все работы планируется завершить во втором квартале следующего года.В 2020 году реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Изначально в ансамбль входили три каскадных пруда, но до наших дней сохранились только два.Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы
, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти 2 гектара от иловых отложений, грунта и мусора. Чтобы предотвратить потери воды, обустроят водоупорный слой",- говорится в сообщении.
Отмечается, что береговую полосу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют и укрепят.
После создадут зону биоплато: в ней высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема и сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для пернатых сделают два пологих выхода на берег.
В пресс-службе добавили, что все работы планируется завершить во втором квартале следующего года.
В 2020 году реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Изначально в ансамбль входили три каскадных пруда, но до наших дней сохранились только два.
Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.