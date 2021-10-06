Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211006/rekonstruktsiya-1755227032.html
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы - РИА Новости, 19.10.2021
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы
Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-06T07:05
2021-10-19T16:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755232748_0:166:1080:774_1920x0_80_0_0_66ac16d60f78163cf9a77fd29dfeb2f7.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти 2 гектара от иловых отложений, грунта и мусора. Чтобы предотвратить потери воды, обустроят водоупорный слой",- говорится в сообщении.Отмечается, что береговую полосу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют и укрепят.После создадут зону биоплато: в ней высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема и сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для пернатых сделают два пологих выхода на берег.В пресс-службе добавили, что все работы планируется завершить во втором квартале следующего года.В 2020 году реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Изначально в ансамбль входили три каскадных пруда, но до наших дней сохранились только два.Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.
https://realty.ria.ru/20211005/mgu-1753108218.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755232748_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_650c852e0ae0885b3e8c31bb44c71d1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, городское хозяйство москвы
07:05 06.10.2021 (обновлено: 16:16 19.10.2021)
 

Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы

© Фото : VK / ГУП "Мосводосток"Нижний пруд "Коньково-Деревлево"
Нижний пруд Коньково-Деревлево - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : VK / ГУП "Мосводосток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти 2 гектара от иловых отложений, грунта и мусора. Чтобы предотвратить потери воды, обустроят водоупорный слой",- говорится в сообщении.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 09:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве завершено благоустройство территории у студенческого общежития МГУ
Отмечается, что береговую полосу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют и укрепят.
После создадут зону биоплато: в ней высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема и сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для пернатых сделают два пологих выхода на берег.
В пресс-службе добавили, что все работы планируется завершить во втором квартале следующего года.
В 2020 году реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Изначально в ансамбль входили три каскадных пруда, но до наших дней сохранились только два.
Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной
16:56Москва не имеет отношения к энергокризису, заявил постпред России при ЕС
16:53Постпред при ЕС рассказал о переговорах о признании COVID-сертификатов
16:51Водитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в Казани
16:51Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения
16:50В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин
16:45Некоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил Лукашенко
16:43Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"
16:41Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил Собянин
16:39Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19
16:39Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний
16:38Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19
16:38Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
16:37В Раде заявили, что Украина вплотную подошла к развалу
16:37Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин
16:37Вакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил Собянин
16:36Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%
16:35Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку
16:34Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
16:34Собянин смягчил ограничения по COVID-19 для пожилых и больных москвичей
Лента новостейМолния
Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакцинойМосква не имеет отношения к энергокризису, заявил постпред России при ЕСПостпред при ЕС рассказал о переговорах о признании COVID-сертификатовВодитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в КазаниСобянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохраненияВ Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил СобянинНекоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил ЛукашенкоГермании поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"Большинство умерших от COVID-19 в Москве — пожилые, заявил СобянинСобянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19Попова заявила о снижении числа ковидных пневмонийСобянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавирусаВ Раде заявили, что Украина вплотную подошла к развалуСлучаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил СобянинВакцинироваться должны не менее 80% работников сферы услуг, заявил СобянинПопова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленкуСобянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавирусаСобянин смягчил ограничения по COVID-19 для пожилых и больных москвичей