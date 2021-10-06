https://ria.ru/20211006/rakova-1753375676.html

Муж Раковой был фиктивно трудоустроен в фонд жены

Муж Раковой был фиктивно трудоустроен в фонд жены - РИА Новости, 06.10.2021

Муж Раковой был фиктивно трудоустроен в фонд жены

Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла его жена Марина Ракова, и с 2017 по 2019 годы... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:23

2021-10-06T17:23

2021-10-06T17:23

происшествия

москва

марина ракова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла его жена Марина Ракова, и с 2017 по 2019 годы незаконно получил более 9 миллионов рублей зарплаты, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее пресс-секретарь суда Ольга Бондарева рассказала РИА Новости, что в Тверской суд Москвы поступило ходатайство полиции об аресте Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Раковой подозревают в мошенничестве в особо крупном размере."По заявлению руководства ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко. По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях", - говорится в сообщении.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. После того как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Сегодня МВД сообщило, что Ракова находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

https://ria.ru/20211006/rankhigs-1753336856.html

https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина ракова