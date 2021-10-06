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Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео
Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео - РИА Новости, 06.10.2021
Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео
Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:04
2021-10-06T17:17
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области.Видео длительностью в 51 секунду опубликовано на YouTube-канале СК РФ. На кадрах, в частности, показано, как правоохранители изучают различную документацию.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html
саратовская область
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60
Следственные действия по делу об издевательствах над осужденными в Саратовской области
СК опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
17:04 06.10.2021 (обновлено: 17:17 06.10.2021)
 
Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео

СК показал видео следственных действий по делам о пытках заключенных в Саратовской области

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области.
Видео длительностью в 51 секунду опубликовано на YouTube-канале СК РФ. На кадрах, в частности, показано, как правоохранители изучают различную документацию.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:42
В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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