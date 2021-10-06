https://ria.ru/20211006/pytki-1753370424.html

Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео

Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео - РИА Новости, 06.10.2021

Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео

Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:04

2021-10-06T17:04

2021-10-06T17:17

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области.Видео длительностью в 51 секунду опубликовано на YouTube-канале СК РФ. На кадрах, в частности, показано, как правоохранители изучают различную документацию.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следственные действия по делу об издевательствах над осужденными в Саратовской области СК опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел об издевательствах над осужденными в Саратовской области 2021-10-06T17:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия