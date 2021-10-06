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Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года - РИА Новости, 06.10.2021
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:03
2021-10-06T01:03
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БАЙКОНУР, 6 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года.По его словам, это не считая пусков боевых ракетных комплексов производства предприятий "Роскосмоса" в интересах Минобороны.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
01:03 06.10.2021
 
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года

Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин" на космодроме Байконур
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 6 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года.

"Сначала пуск с Восточного 14 октября (спутников OneWeb - ред.), оттуда, из Амурской области, перелет в Казахстан на посадку корабля с экипажем ("Союз МС-18" - ред.), 28 октября пуск с Байконура грузового корабля, 24 ноября долгожданный запуск к МКС модуля "Причал". После него запуск "Союза" ("Союз МС-20" - ред.) с японскими космическими туристами, а также мощного "Протона" со спутниками связи ("Экспресс АМУ-3" и "АМУ-7" - ред.). В это время на Восточном начнется переоборудование заправочного комплекса с переходом на нафтил. Это займет время до начала зимней 2022 года пусковой кампании. Также состоятся пуски наших ракет, в том числе тяжелой "Ангары", на космодроме Минобороны России в Плесецке, а также на нашем стартовом экваториальном комплексе Куру во Французской Гвиане", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, это не считая пусков боевых ракетных комплексов производства предприятий "Роскосмоса" в интересах Минобороны.
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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