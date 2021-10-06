Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года

"Сначала пуск с Восточного 14 октября (спутников OneWeb - ред.), оттуда, из Амурской области, перелет в Казахстан на посадку корабля с экипажем ("Союз МС-18" - ред.), 28 октября пуск с Байконура грузового корабля, 24 ноября долгожданный запуск к МКС модуля "Причал". После него запуск "Союза" ("Союз МС-20" - ред.) с японскими космическими туристами, а также мощного "Протона" со спутниками связи ("Экспресс АМУ-3" и "АМУ-7" - ред.). В это время на Восточном начнется переоборудование заправочного комплекса с переходом на нафтил. Это займет время до начала зимней 2022 года пусковой кампании. Также состоятся пуски наших ракет, в том числе тяжелой "Ангары", на космодроме Минобороны России в Плесецке, а также на нашем стартовом экваториальном комплексе Куру во Французской Гвиане", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.