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Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года - РИА Новости, 06.10.2021
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:03
2021-10-06T01:03
2021-10-06T01:03
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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БАЙКОНУР, 6 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года.По его словам, это не считая пусков боевых ракетных комплексов производства предприятий "Роскосмоса" в интересах Минобороны.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца года