https://ria.ru/20211006/ptitsy-1755225822.html

Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц

Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц - РИА Новости, 19.10.2021

Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц

Участники крупнейшей в мире акции народного мониторинга по подсчету птиц Eurobirdwatch-2021 насчитали более 3,2 тысячи птиц в парках Москвы, сообщил... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-06T14:47

2021-10-06T14:47

2021-10-19T15:34

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москва

антон кульбачевский

мосприрода

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Участники крупнейшей в мире акции народного мониторинга по подсчету птиц Eurobirdwatch-2021 насчитали более 3,2 тысячи птиц в парках Москвы, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.Общеевропейский учет птиц Eurobirdwatch-2021 прошел 2-3 октября на территории России, в Европе и Центральной Азии. Он объединил участников из 33 стран. В дни Евразийского учета около 150 мероприятий, посвященных птицам, прошли в России."От государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода" в этом году в Общеевропейском учете птиц приняли участие 306 специалистов и волонтеров. Они на природных территориях Москвы заметили 3230 птиц: 52 вида, в том числе 19 краснокнижных", - сообщил Кульбачевский.Он подчеркнул, что главная цель акции Eurobirdwatch-2021 – подсчитать приблизительную численность птиц, понять тенденции в природных изменениях нашей планеты и увидеть закономерности в миграции птиц.В Мосприроде также отметили, что провели более 50 "птичьих" мероприятий для более 800 человек: мастер-классы, экскурсии и лекции.Всего в этом году Россия провела 729 таких мероприятий и заняла первое место в Евразии. Москва стала лидером среди регионов России по числу участников мероприятий - 1746 человек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211001/mysh-1752700888.html

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москва, антон кульбачевский, мосприрода