Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211006/ptitsy-1755225822.html
Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц
Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц - РИА Новости, 19.10.2021
Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц
Участники крупнейшей в мире акции народного мониторинга по подсчету птиц Eurobirdwatch-2021 насчитали более 3,2 тысячи птиц в парках Москвы, сообщил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-06T14:47
2021-10-19T15:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/55/1561675502_0:155:2972:1827_1920x0_80_0_0_f478f8ddc32180f270ea88de68698657.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Участники крупнейшей в мире акции народного мониторинга по подсчету птиц Eurobirdwatch-2021 насчитали более 3,2 тысячи птиц в парках Москвы, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.Общеевропейский учет птиц Eurobirdwatch-2021 прошел 2-3 октября на территории России, в Европе и Центральной Азии. Он объединил участников из 33 стран. В дни Евразийского учета около 150 мероприятий, посвященных птицам, прошли в России."От государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода" в этом году в Общеевропейском учете птиц приняли участие 306 специалистов и волонтеров. Они на природных территориях Москвы заметили 3230 птиц: 52 вида, в том числе 19 краснокнижных", - сообщил Кульбачевский.Он подчеркнул, что главная цель акции Eurobirdwatch-2021 – подсчитать приблизительную численность птиц, понять тенденции в природных изменениях нашей планеты и увидеть закономерности в миграции птиц.В Мосприроде также отметили, что провели более 50 "птичьих" мероприятий для более 800 человек: мастер-классы, экскурсии и лекции.Всего в этом году Россия провела 729 таких мероприятий и заняла первое место в Евразии. Москва стала лидером среди регионов России по числу участников мероприятий - 1746 человек, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211001/mysh-1752700888.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/55/1561675502_166:0:2807:1981_1920x0_80_0_0_e063cbcab9cd5e16a30dcd3cf8e75745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, антон кульбачевский, мосприрода
14:47 06.10.2021 (обновлено: 15:34 19.10.2021)
 

Участники акции общеевропейского учета птиц насчитали более 3,2 тысяч птиц

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСиницы у кормушки в Московской области
Синицы у кормушки в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Участники крупнейшей в мире акции народного мониторинга по подсчету птиц Eurobirdwatch-2021 насчитали более 3,2 тысячи птиц в парках Москвы, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.
Общеевропейский учет птиц Eurobirdwatch-2021 прошел 2-3 октября на территории России, в Европе и Центральной Азии. Он объединил участников из 33 стран. В дни Евразийского учета около 150 мероприятий, посвященных птицам, прошли в России.
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 16:34Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью
"От государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода" в этом году в Общеевропейском учете птиц приняли участие 306 специалистов и волонтеров. Они на природных территориях Москвы заметили 3230 птиц: 52 вида, в том числе 19 краснокнижных", - сообщил Кульбачевский.
Он подчеркнул, что главная цель акции Eurobirdwatch-2021 – подсчитать приблизительную численность птиц, понять тенденции в природных изменениях нашей планеты и увидеть закономерности в миграции птиц.
В Мосприроде также отметили, что провели более 50 "птичьих" мероприятий для более 800 человек: мастер-классы, экскурсии и лекции.
"Участникам рассказали, какие виды пернатых у нас обитают, как их можно определить, где встретить, интересные факты и многое другое. Около двух тысяч человек приняло участие в онлайн-мероприятиях, посвященных перелетным и зимующим птицам", - говорится в сообщении.
Всего в этом году Россия провела 729 таких мероприятий и заняла первое место в Евразии. Москва стала лидером среди регионов России по числу участников мероприятий - 1746 человек, отметили в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузов
16:03В Москве опечатали 14 кафе и магазинов из-за нарушений мер по коронавирусу
16:03Челябинского депутата обвинили в хищении 54 миллионов рублей
16:03Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета
15:57В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек
15:55В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий
15:54Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков
15:53В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
15:53Названа дата выпуска первого электромобиля Xiaomi
15:51Рок навис над НАТО: китайцы оценили приостановку Россией миссии при альянсе
15:51Жителя Кубани заподозрили в убийстве пенсионера
15:51Жириновский прокомментировал слова Эрдогана о "горстке" победителей
15:50Путин назвал сохранение диких животных задачей особой важности
15:44Путин оценил научный потенциал России
15:43Кравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школах
15:41Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших при стрельбе в пермском вузе
15:41Тимошенко заявила об энергетическом кризисе на Украине
15:40Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии
15:39Франция отклонила запрос России о правовой взаимопомощи по делу Навального
15:35Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани
Лента новостейМолния
Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузовВ Москве опечатали 14 кафе и магазинов из-за нарушений мер по коронавирусуЧелябинского депутата обвинили в хищении 54 миллионов рублейКировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолетаВ Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочекВ Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорийВласти Бангладеш задержали участников массовых беспорядковВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиНазвана дата выпуска первого электромобиля XiaomiРок навис над НАТО: китайцы оценили приостановку Россией миссии при альянсеЖителя Кубани заподозрили в убийстве пенсионераЖириновский прокомментировал слова Эрдогана о "горстке" победителейПутин назвал сохранение диких животных задачей особой важностиПутин оценил научный потенциал РоссииКравцов рассказал, кто преподает основы православной культуры в школахВрачи рассказали о состоянии двух пострадавших при стрельбе в пермском вузеТимошенко заявила об энергетическом кризисе на УкраинеМурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянииФранция отклонила запрос России о правовой взаимопомощи по делу НавальногоПутин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани