https://ria.ru/20211006/ptichiy_gripp-1753296845.html

В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа

В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа - РИА Новости, 06.10.2021

В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа

Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:24

2021-10-06T11:24

2021-10-06T11:24

происшествия

туймазинский район

здоровье - общество

республика башкортостан

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УФА, 6 окт – РИА Новости. Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики."Несмотря на проведенные мероприятия по профилактике заноса особо опасных болезней, впервые грипп птиц проник на территорию республики", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, гуси ООО "КФХ "Алтын-каз" деревни Бишкурай Туймазинского района содержались вблизи озера, на которую беспрепятственно могли попасть как птицы хозяйства, так и перелетные. Дикая птица является основным переносчиком данного вируса."Возможно, на водоеме был контакт перелетных птиц с домашними... По данному случаю проводится эпизоотологическое расследование. В данном КФХ содержится более 5 тысяч голов гусей... Владельцам птицепоголовья необходимо закрыть всю птицу и содержать ее в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими птицами. Не выпускать птицу на водоемы. Не покупать корм и птиц у неизвестных производителей", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html

https://ria.ru/20210601/gripp-1735148932.html

туймазинский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, туймазинский район, здоровье - общество, республика башкортостан