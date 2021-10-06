https://ria.ru/20211006/ptichiy_gripp-1753296845.html
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа - РИА Новости, 06.10.2021
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа
Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:24
2021-10-06T11:24
2021-10-06T11:24
происшествия
туймазинский район
здоровье - общество
республика башкортостан
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УФА, 6 окт – РИА Новости. Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики."Несмотря на проведенные мероприятия по профилактике заноса особо опасных болезней, впервые грипп птиц проник на территорию республики", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, гуси ООО "КФХ "Алтын-каз" деревни Бишкурай Туймазинского района содержались вблизи озера, на которую беспрепятственно могли попасть как птицы хозяйства, так и перелетные. Дикая птица является основным переносчиком данного вируса."Возможно, на водоеме был контакт перелетных птиц с домашними... По данному случаю проводится эпизоотологическое расследование. В данном КФХ содержится более 5 тысяч голов гусей... Владельцам птицепоголовья необходимо закрыть всю птицу и содержать ее в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими птицами. Не выпускать птицу на водоемы. Не покупать корм и птиц у неизвестных производителей", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html
https://ria.ru/20210601/gripp-1735148932.html
туймазинский район
республика башкортостан
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происшествия, туймазинский район, здоровье - общество, республика башкортостан
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа
В Башкирии среди поголовья гусей выявили случай птичьего гриппа, ведется расследование