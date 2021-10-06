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В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа - РИА Новости, 06.10.2021
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа
Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:24
2021-10-06T11:24
происшествия
туймазинский район
здоровье - общество
республика башкортостан
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УФА, 6 окт – РИА Новости. Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики."Несмотря на проведенные мероприятия по профилактике заноса особо опасных болезней, впервые грипп птиц проник на территорию республики", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, гуси ООО "КФХ "Алтын-каз" деревни Бишкурай Туймазинского района содержались вблизи озера, на которую беспрепятственно могли попасть как птицы хозяйства, так и перелетные. Дикая птица является основным переносчиком данного вируса."Возможно, на водоеме был контакт перелетных птиц с домашними... По данному случаю проводится эпизоотологическое расследование. В данном КФХ содержится более 5 тысяч голов гусей... Владельцам птицепоголовья необходимо закрыть всю птицу и содержать ее в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими птицами. Не выпускать птицу на водоемы. Не покупать корм и птиц у неизвестных производителей", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html
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туймазинский район
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происшествия, туймазинский район, здоровье - общество, республика башкортостан
11:24 06.10.2021
 
В Башкирии впервые выявили случай птичьего гриппа

В Башкирии среди поголовья гусей выявили случай птичьего гриппа, ведется расследование

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 6 окт – РИА Новости. Птичий грипп впервые выявлен в Башкирии, ведется эпизоотологическое расследование, сообщило управление ветеринарии республики.
"Несмотря на проведенные мероприятия по профилактике заноса особо опасных болезней, впервые грипп птиц проник на территорию республики", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным ведомства, гуси ООО "КФХ "Алтын-каз" деревни Бишкурай Туймазинского района содержались вблизи озера, на которую беспрепятственно могли попасть как птицы хозяйства, так и перелетные. Дикая птица является основным переносчиком данного вируса.
"Возможно, на водоеме был контакт перелетных птиц с домашними... По данному случаю проводится эпизоотологическое расследование. В данном КФХ содержится более 5 тысяч голов гусей... Владельцам птицепоголовья необходимо закрыть всю птицу и содержать ее в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими птицами. Не выпускать птицу на водоемы. Не покупать корм и птиц у неизвестных производителей", - добавили в управлении.
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