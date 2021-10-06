Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/programmirovanie-1753366550.html
Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию
Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию - РИА Новости, 06.10.2021
Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российскую сборную по программированию с победой на международном студенческом чемпионате мира и передал РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:41
2021-10-06T16:41
технологии
владимир путин
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753358615_0:371:2981:2048_1920x0_80_0_0_09f94b52a613bd92856ad0cde28883d1.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российскую сборную по программированию с победой на международном студенческом чемпионате мира и передал им слова благодарности от главы государства Владимира Путина.На чемпионате Россию представляли студенты Нижегородского университета имени Лобачевского, Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Им удалось завоевать три золотых медали из четырех возможных, одну бронзовую, а также кубок абсолютных чемпионов, сообщил Мишустин и добавил, что "это отличный результат"."Хотел бы также вам передать поздравления президента России. Я сегодня с ним разговаривал по телефону, и он попросил передать вам самые теплые и искренние слова благодарности за победу с пожеланиями дальнейших успехов. Не могу к ним не присоединиться. Считаю, что вы все здесь победители. Вы смогли в полной мере подтвердить свои глубокие математические знания, способности оперативно решать сложнейше задания", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20210915/mintsifry-1750216126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753358615_1236:663:2981:1971_1920x0_80_0_0_bb83d0e0054c7ab528fe1bec1d66480f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, владимир путин, михаил мишустин, россия
16:41 06.10.2021
 
Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию

Мишустин передал поздравления от Путина победителям чемпионата по программированию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с российскими финалистами Международного студенческого ЧМ по программированию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с российскими финалистами Международного студенческого ЧМ по программированию - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российскую сборную по программированию с победой на международном студенческом чемпионате мира и передал им слова благодарности от главы государства Владимира Путина.
На чемпионате Россию представляли студенты Нижегородского университета имени Лобачевского, Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Им удалось завоевать три золотых медали из четырех возможных, одну бронзовую, а также кубок абсолютных чемпионов, сообщил Мишустин и добавил, что "это отличный результат".
"Хотел бы также вам передать поздравления президента России. Я сегодня с ним разговаривал по телефону, и он попросил передать вам самые теплые и искренние слова благодарности за победу с пожеланиями дальнейших успехов. Не могу к ним не присоединиться. Считаю, что вы все здесь победители. Вы смогли в полной мере подтвердить свои глубокие математические знания, способности оперативно решать сложнейше задания", - сказал Мишустин.
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 18:17
Государство заинтересовано в развитии открытого ПО
 
ТехнологииВладимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния