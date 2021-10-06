Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию
Мишустин передал поздравления от Путина победителям чемпионата по программированию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с российскими финалистами Международного студенческого ЧМ по программированию
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российскую сборную по программированию с победой на международном студенческом чемпионате мира и передал им слова благодарности от главы государства Владимира Путина.
На чемпионате Россию представляли студенты Нижегородского университета имени Лобачевского, Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Им удалось завоевать три золотых медали из четырех возможных, одну бронзовую, а также кубок абсолютных чемпионов, сообщил Мишустин и добавил, что "это отличный результат".
"Хотел бы также вам передать поздравления президента России. Я сегодня с ним разговаривал по телефону, и он попросил передать вам самые теплые и искренние слова благодарности за победу с пожеланиями дальнейших успехов. Не могу к ним не присоединиться. Считаю, что вы все здесь победители. Вы смогли в полной мере подтвердить свои глубокие математические знания, способности оперативно решать сложнейше задания", - сказал Мишустин.
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