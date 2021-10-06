https://ria.ru/20211006/programmirovanie-1753366550.html

Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию

Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию - РИА Новости, 06.10.2021

Мишустин поздравил победителей чемпионата по программированию

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российскую сборную по программированию с победой на международном студенческом чемпионате мира и передал РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:41

2021-10-06T16:41

2021-10-06T16:41

технологии

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российскую сборную по программированию с победой на международном студенческом чемпионате мира и передал им слова благодарности от главы государства Владимира Путина.На чемпионате Россию представляли студенты Нижегородского университета имени Лобачевского, Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Им удалось завоевать три золотых медали из четырех возможных, одну бронзовую, а также кубок абсолютных чемпионов, сообщил Мишустин и добавил, что "это отличный результат"."Хотел бы также вам передать поздравления президента России. Я сегодня с ним разговаривал по телефону, и он попросил передать вам самые теплые и искренние слова благодарности за победу с пожеланиями дальнейших успехов. Не могу к ним не присоединиться. Считаю, что вы все здесь победители. Вы смогли в полной мере подтвердить свои глубокие математические знания, способности оперативно решать сложнейше задания", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210915/mintsifry-1750216126.html

россия

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2021

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технологии, владимир путин, михаил мишустин, россия