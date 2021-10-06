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Только начало. Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет
Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет - РИА Новости, 06.10.2021
Только начало. Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет
Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет, рассказал в беседе с "Ura.ru" гендиректор... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:17
2021-10-06T13:54
в мире
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет, рассказал в беседе с "Ura.ru" гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.По его словам, это происходит из-за того, что различные продукты связаны между собой: например, растет стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, удобрений.В результате, по его мнению, рано или поздно получится нащупать тот уровень, выше которого движения цен уже не будет.Ранее аналитики издания Trading Economics обратили внимание на то, что фьючерсы на арабику впервые с октября 2014 года поднялись выше психологически важной отметки два доллара за фунт. Это стало следствием самого крупного за последние 20 лет обвала производства в Бразилии — ключевом производителе и экспортере кофе.
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в мире
09:17 06.10.2021 (обновлено: 13:54 06.10.2021)
 
Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет

Глава INFOLine Федяков: мировые цены на продовольствие выросли на 27% впервые за 40 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПокупательница в одном из магазинов Москвы
Покупательница в одном из магазинов Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет, рассказал в беседе с "Ura.ru" гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
По его словам, это происходит из-за того, что различные продукты связаны между собой: например, растет стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, удобрений.

"Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична", — пояснил Федяков.

В результате, по его мнению, рано или поздно получится нащупать тот уровень, выше которого движения цен уже не будет.
Ранее аналитики издания Trading Economics обратили внимание на то, что фьючерсы на арабику впервые с октября 2014 года поднялись выше психологически важной отметки два доллара за фунт. Это стало следствием самого крупного за последние 20 лет обвала производства в Бразилии — ключевом производителе и экспортере кофе.
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