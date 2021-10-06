https://ria.ru/20211006/produkty-1753279194.html

Только начало. Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет

Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет - РИА Новости, 06.10.2021

Только начало. Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет

Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет, рассказал в беседе с "Ura.ru" гендиректор... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:17

2021-10-06T09:17

2021-10-06T13:54

в мире

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет, рассказал в беседе с "Ura.ru" гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.По его словам, это происходит из-за того, что различные продукты связаны между собой: например, растет стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, удобрений.В результате, по его мнению, рано или поздно получится нащупать тот уровень, выше которого движения цен уже не будет.Ранее аналитики издания Trading Economics обратили внимание на то, что фьючерсы на арабику впервые с октября 2014 года поднялись выше психологически важной отметки два доллара за фунт. Это стало следствием самого крупного за последние 20 лет обвала производства в Бразилии — ключевом производителе и экспортере кофе.

https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753216397.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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