https://ria.ru/20211006/premiya-1753318429.html

Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины

Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины - РИА Новости, 06.10.2021

Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины

Подмосковные врачи награждены Всероссийской премией в области перинатальной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:16

2021-10-06T13:16

2021-10-06T13:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи награждены Всероссийской премией в области перинатальной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Коллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы награжден Всероссийской премией "Первые лица" - 2021 в специальной номинации "За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19". С апреля прошлого года больница перепрофилирована для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией – в том числе беременных женщин. За это время врачи оказали помощь почти 3,3 тысячи беременных женщин", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за высокие результаты и достижения, повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи новорожденным Московской области награждена почетной грамотой Людмила Малютина, главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Московской области, заместитель главного врача Щелковского перинатального центра, кандидат медицинских наук."Созданная в Подмосковье трехуровневая система родовспоможения позволяет своевременно выявлять любые отклонения в состоянии беременной женщины, состоящей на учете. Это обеспечивает своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь женщине и ее малышу. Безопасные и комфортные роды в Подмосковье выбирают не только семьи московского региона, но и жители других городов и областей России и зарубежья", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Как сообщает пресс-служба, премия "Первые лица" ежегодно присуждается лучшим врачам и учреждениям здравоохранения Российской Федерации за вклад в развитие перинатальной службы, выдающиеся научно-практические исследования и инновационные учебные программы в области перинатологии.

https://ria.ru/20211006/podmoskove-1753293138.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова