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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211006/premiya-1753318429.html
Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины
Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины - РИА Новости, 06.10.2021
Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины
Подмосковные врачи награждены Всероссийской премией в области перинатальной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:16
2021-10-06T13:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи награждены Всероссийской премией в области перинатальной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Коллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы награжден Всероссийской премией "Первые лица" - 2021 в специальной номинации "За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19". С апреля прошлого года больница перепрофилирована для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией – в том числе беременных женщин. За это время врачи оказали помощь почти 3,3 тысячи беременных женщин", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за высокие результаты и достижения, повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи новорожденным Московской области награждена почетной грамотой Людмила Малютина, главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Московской области, заместитель главного врача Щелковского перинатального центра, кандидат медицинских наук."Созданная в Подмосковье трехуровневая система родовспоможения позволяет своевременно выявлять любые отклонения в состоянии беременной женщины, состоящей на учете. Это обеспечивает своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь женщине и ее малышу. Безопасные и комфортные роды в Подмосковье выбирают не только семьи московского региона, но и жители других городов и областей России и зарубежья", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Как сообщает пресс-служба, премия "Первые лица" ежегодно присуждается лучшим врачам и учреждениям здравоохранения Российской Федерации за вклад в развитие перинатальной службы, выдающиеся научно-практические исследования и инновационные учебные программы в области перинатологии.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
13:16 06.10.2021
 

Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиКоллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы, награжденный Всероссийской премией "Первые лица" - 2021 в специальной номинации "За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19"
Коллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы, награжденный Всероссийской премией Первые лица - 2021 в специальной номинации За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи награждены Всероссийской премией в области перинатальной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Коллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы награжден Всероссийской премией "Первые лица" - 2021 в специальной номинации "За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19". С апреля прошлого года больница перепрофилирована для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией – в том числе беременных женщин. За это время врачи оказали помощь почти 3,3 тысячи беременных женщин", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, за высокие результаты и достижения, повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи новорожденным Московской области награждена почетной грамотой Людмила Малютина, главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Московской области, заместитель главного врача Щелковского перинатального центра, кандидат медицинских наук.
"Созданная в Подмосковье трехуровневая система родовспоможения позволяет своевременно выявлять любые отклонения в состоянии беременной женщины, состоящей на учете. Это обеспечивает своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь женщине и ее малышу. Безопасные и комфортные роды в Подмосковье выбирают не только семьи московского региона, но и жители других городов и областей России и зарубежья", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Как сообщает пресс-служба, премия "Первые лица" ежегодно присуждается лучшим врачам и учреждениям здравоохранения Российской Федерации за вклад в развитие перинатальной службы, выдающиеся научно-практические исследования и инновационные учебные программы в области перинатологии.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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