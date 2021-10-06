Подмосковные врачи получили премию в области перинатальной медицины
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиКоллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы, награжденный Всероссийской премией "Первые лица" - 2021 в специальной номинации "За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи награждены Всероссийской премией в области перинатальной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Коллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы награжден Всероссийской премией "Первые лица" - 2021 в специальной номинации "За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19". С апреля прошлого года больница перепрофилирована для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией – в том числе беременных женщин. За это время врачи оказали помощь почти 3,3 тысячи беременных женщин", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за высокие результаты и достижения, повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи новорожденным Московской области награждена почетной грамотой Людмила Малютина, главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Московской области, заместитель главного врача Щелковского перинатального центра, кандидат медицинских наук.
"Созданная в Подмосковье трехуровневая система родовспоможения позволяет своевременно выявлять любые отклонения в состоянии беременной женщины, состоящей на учете. Это обеспечивает своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь женщине и ее малышу. Безопасные и комфортные роды в Подмосковье выбирают не только семьи московского региона, но и жители других городов и областей России и зарубежья", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Как сообщает пресс-служба, премия "Первые лица" ежегодно присуждается лучшим врачам и учреждениям здравоохранения Российской Федерации за вклад в развитие перинатальной службы, выдающиеся научно-практические исследования и инновационные учебные программы в области перинатологии.