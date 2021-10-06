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СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом
СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом - РИА Новости, 06.10.2021
СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом
Центральное разведывательное управление США на прошлой неделе разослало во все свои резидентуры за рубежом телеграмму в сообщением о "десятках" убитых,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:06
2021-10-06T10:06
в мире
сша
китай
центральное разведывательное управление (цру)
россия
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США на прошлой неделе разослало во все свои резидентуры за рубежом телеграмму в сообщением о "десятках" убитых, арестованных или перевербованных информаторов, пишет газета New York Times.В депеше под грифом "совершенно секретно" ЦРУ предупреждало сотрудников о том, что цифры потерь "слишком велики"."Телеграмма, хотя и была краткой, содержала конкретное число агентов, казненных соперничающими разведывательными службами. Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях", - говорится в статье.ЦРУ также раскрыло точное число иностранных информаторов, которые были арестованы, но затруднилось оценить численность тех, кто был перевербован и работает против США. Цифр газеты не приводит.New York Times пишет, что в перевербовке особенно сильны пакистанские спецслужбы. В Китае и России проблемой стало применение местными контрразведчиками технологий искусственного интеллекта, биометрического сканирования, опознания внешности для слежки за американскими агентами и их контактами, сказано в статье со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб.
https://ria.ru/20211005/rassledovanie-1753094204.html
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в мире, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), россия
10:06 06.10.2021
 
СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом

New York Times: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом

© Фото : Central Intelligence AgencyВид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ
Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Central Intelligence Agency
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США на прошлой неделе разослало во все свои резидентуры за рубежом телеграмму в сообщением о "десятках" убитых, арестованных или перевербованных информаторов, пишет газета New York Times.
В депеше под грифом "совершенно секретно" ЦРУ предупреждало сотрудников о том, что цифры потерь "слишком велики".
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"Телеграмма, хотя и была краткой, содержала конкретное число агентов, казненных соперничающими разведывательными службами. Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях", - говорится в статье.
ЦРУ также раскрыло точное число иностранных информаторов, которые были арестованы, но затруднилось оценить численность тех, кто был перевербован и работает против США. Цифр газеты не приводит.
New York Times пишет, что в перевербовке особенно сильны пакистанские спецслужбы. В Китае и России проблемой стало применение местными контрразведчиками технологий искусственного интеллекта, биометрического сканирования, опознания внешности для слежки за американскими агентами и их контактами, сказано в статье со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб.
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