https://ria.ru/20211006/poterya-1753284968.html

СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом

СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом - РИА Новости, 06.10.2021

СМИ: ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" информаторов за рубежом

Центральное разведывательное управление США на прошлой неделе разослало во все свои резидентуры за рубежом телеграмму в сообщением о "десятках" убитых,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:06

2021-10-06T10:06

2021-10-06T10:06

в мире

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/06/1015110671_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_73634cafdf9e7586ba3f7dfcdebce3c9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США на прошлой неделе разослало во все свои резидентуры за рубежом телеграмму в сообщением о "десятках" убитых, арестованных или перевербованных информаторов, пишет газета New York Times.В депеше под грифом "совершенно секретно" ЦРУ предупреждало сотрудников о том, что цифры потерь "слишком велики"."Телеграмма, хотя и была краткой, содержала конкретное число агентов, казненных соперничающими разведывательными службами. Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях", - говорится в статье.ЦРУ также раскрыло точное число иностранных информаторов, которые были арестованы, но затруднилось оценить численность тех, кто был перевербован и работает против США. Цифр газеты не приводит.New York Times пишет, что в перевербовке особенно сильны пакистанские спецслужбы. В Китае и России проблемой стало применение местными контрразведчиками технологий искусственного интеллекта, биометрического сканирования, опознания внешности для слежки за американскими агентами и их контактами, сказано в статье со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб.

https://ria.ru/20211005/rassledovanie-1753094204.html

https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), россия