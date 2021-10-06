https://ria.ru/20211006/pogoda-1753303529.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 06.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Комфортная солнечная погода без осадков с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:47
2021-10-06T11:47
2021-10-06T11:47
общество
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Комфортная солнечная погода без осадков с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные, я считаю, что погода в Москве будет комфортной. При переменной облачности осадков не ожидается, фон атмосферного давления сохранится высоким. Дневная температура останется на уровне 11-13, 10-12 – в этих пределах. И сильного ветра не будет, так что погода будет довольно комфортной и солнечной", - сообщила Позднякова.При этом она отметила, что ночи станут холоднее. "Минимальная температура в Москве будет около нуля - плюс 1, а в пониженных местах рельефа – до минус 1 градуса, а по области – до минус 3", - уточнила Позднякова.
https://ria.ru/20211004/osen-1753029159.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Комфортная солнечная погода с температурой до плюс 13 ожидается в Москве в выходные
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Комфортная солнечная погода без осадков с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве
на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"В выходные, я считаю, что погода в Москве будет комфортной. При переменной облачности осадков не ожидается, фон атмосферного давления сохранится высоким. Дневная температура останется на уровне 11-13, 10-12 – в этих пределах. И сильного ветра не будет, так что погода будет довольно комфортной и солнечной", - сообщила Позднякова.
При этом она отметила, что ночи станут холоднее. "Минимальная температура в Москве будет около нуля - плюс 1, а в пониженных местах рельефа – до минус 1 градуса, а по области – до минус 3", - уточнила Позднякова.