https://ria.ru/20211006/pogoda-1753303529.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 06.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Комфортная солнечная погода без осадков с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:47

2021-10-06T11:47

2021-10-06T11:47

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752311338_0:278:3062:2000_1920x0_80_0_0_c92345011e97eeff59d2ed7f2b33df70.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Комфортная солнечная погода без осадков с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные, я считаю, что погода в Москве будет комфортной. При переменной облачности осадков не ожидается, фон атмосферного давления сохранится высоким. Дневная температура останется на уровне 11-13, 10-12 – в этих пределах. И сильного ветра не будет, так что погода будет довольно комфортной и солнечной", - сообщила Позднякова.При этом она отметила, что ночи станут холоднее. "Минимальная температура в Москве будет около нуля - плюс 1, а в пониженных местах рельефа – до минус 1 градуса, а по области – до минус 3", - уточнила Позднякова.

https://ria.ru/20211004/osen-1753029159.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва