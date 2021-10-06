https://ria.ru/20211006/podrostki-1753277357.html
Жителя Нижневартовска заподозрили в надругательстве над подростками
Жителя Нижневартовска заподозрили в надругательстве над подростками - РИА Новости, 06.10.2021
Жителя Нижневартовска заподозрили в надругательстве над подростками
Житель Нижневартовска подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух подростков, сейчас он под стражей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:51
2021-10-06T08:51
2021-10-06T08:51
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости. Житель Нижневартовска подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух подростков, сейчас он под стражей, сообщили РИА Новости в СУСК по ХМАО-Югре.В ходе следствия установлено, что вечером 9 сентября 42-летний ранее не судимый житель Нижневартовска обманным путем заманил двух подростков 13 и 14 лет в сауну и там надругался над ними. 4 октября он был задержан."Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлении, предусмотренных п. "б" ч.4 и п. "а" ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Злоумышленник заключен под стражу", - сообщили в СУСК.О преступлении стало известно, когда один из мальчиков рассказал о произошедшем матери, и она сообщила в правоохранительные органы. Второй пострадавший выявлен в ходе расследования уголовного дела. "Установлено, что преступление совершено в ночь с 9 на 10 сентября. Мальчики в сауне были вместе в одно время. Про одного мама рассказала, а когда начали выяснять обстоятельства - оказалось, что второй тоже там был. На допросе он тоже рассказал, что с ним произошло", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Следователи проверяют информацию о возможной причастности обвиняемого к иным фактам посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, расследование продолжается. Жителей Нижневартовска просят сообщить об аналогичных фактах или иных сведениях о противоправных действиях мужчины.
https://ria.ru/20211005/deti-1753212737.html
https://ria.ru/20210906/istyazanie-1748875135.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Нижневартовска заподозрили в надругательстве над подростками
Жителя Нижневартовска заподозрили в надругательстве над двумя подростками
ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости.
Житель Нижневартовска
подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух подростков, сейчас он под стражей, сообщили РИА Новости в СУСК по ХМАО-Югре.
В ходе следствия установлено, что вечером 9 сентября 42-летний ранее не судимый житель Нижневартовска обманным путем заманил двух подростков 13 и 14 лет в сауну и там надругался над ними. 4 октября он был задержан.
"Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России
по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлении, предусмотренных п. "б" ч.4 и п. "а" ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Злоумышленник заключен под стражу", - сообщили в СУСК.
О преступлении стало известно, когда один из мальчиков рассказал о произошедшем матери, и она сообщила в правоохранительные органы. Второй пострадавший выявлен в ходе расследования уголовного дела. "Установлено, что преступление совершено в ночь с 9 на 10 сентября. Мальчики в сауне были вместе в одно время. Про одного мама рассказала, а когда начали выяснять обстоятельства - оказалось, что второй тоже там был. На допросе он тоже рассказал, что с ним произошло", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Следователи проверяют информацию о возможной причастности обвиняемого к иным фактам посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, расследование продолжается. Жителей Нижневартовска просят сообщить об аналогичных фактах или иных сведениях о противоправных действиях мужчины.