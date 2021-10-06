https://ria.ru/20211006/podderzhka-1753364485.html

В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей

В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей - РИА Новости, 06.10.2021

В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей

Социальные предприниматели Тверской области могут получить заём по льготной ставке – под 1% годовых, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:32

2021-10-06T16:32

2021-10-06T16:32

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Социальные предприниматели Тверской области могут получить заём по льготной ставке – под 1% годовых, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это новая мера поддержки бизнеса, которая стала доступна с осени 2021 года. Её предоставляет региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.Заем предоставляется социальным предпринимателям на срок до 24 месяцев. Максимальная сумма - до 5 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.Предусмотрена возможность получить заём без имущественного обеспечения.Статус социальных могут получить компании, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, а также реализующие товары, произведенные такими работниками. Кроме того, это предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.Для того, чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, необходимо предоставить документы в минэкономразвития Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210930/promtekhnopark-1752504652.html

https://ria.ru/20210924/rudenya-1751640712.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя