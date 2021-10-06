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В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей
В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей - РИА Новости, 06.10.2021
В Верхневолжье введена новая мера поддержки социальных предпринимателей
Социальные предприниматели Тверской области могут получить заём по льготной ставке – под 1% годовых, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:32
2021-10-06T16:32
2021-10-06T16:32
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Социальные предприниматели Тверской области могут получить заём по льготной ставке – под 1% годовых, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это новая мера поддержки бизнеса, которая стала доступна с осени 2021 года. Её предоставляет региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.Заем предоставляется социальным предпринимателям на срок до 24 месяцев. Максимальная сумма - до 5 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.Предусмотрена возможность получить заём без имущественного обеспечения.Статус социальных могут получить компании, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, а также реализующие товары, произведенные такими работниками. Кроме того, это предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.Для того, чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, необходимо предоставить документы в минэкономразвития Тверской области, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210930/promtekhnopark-1752504652.html
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Социальные предприниматели Тверской области могут получить заём по льготной ставке – под 1% годовых, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это новая мера поддержки бизнеса, которая стала доступна с осени 2021 года. Её предоставляет региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.
Заем предоставляется социальным предпринимателям на срок до 24 месяцев. Максимальная сумма - до 5 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.
Предусмотрена возможность получить заём без имущественного обеспечения.
"Главная задача правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона", – отметил губернатор региона Игорь Руденя
на прошедшем в сентябре форуме муниципальных образований региона.
Статус социальных могут получить компании, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, а также реализующие товары, произведенные такими работниками. Кроме того, это предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.
Для того, чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, необходимо предоставить документы в минэкономразвития Тверской области, отметили в пресс-службе.