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В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля
В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля - РИА Новости, 06.10.2021
В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля
В МВД рассказали, как пешеходам не попасть под колеса машины ночью: нужно носить светлую одежду, а в идеале — предметы со световозвращающими элементами. РИА Новости, 06.10.2021
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общество
авто
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В МВД рассказали, как пешеходам не попасть под колеса машины ночью: нужно носить светлую одежду, а в идеале — предметы со световозвращающими элементами.Как отметили в ведомстве, ночью пешеход без световозвращателей виден водителю при движении с ближним светом фар за 25-30 метров, а ношение светлой одежды увеличивает это расстояние до 50-60 метров.При использовании световозвращающих элементов ночью пешеход виден водителю уже на расстоянии 140-150 метров при ближнем свете фар и за 300-400 метров — при дальнем.
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общество, авто
06:46 06.10.2021 (обновлено: 07:47 06.10.2021)
 
В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля

В МВД рассказали, как пешеходам ночью не попасть под колеса автомобиля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНочная улица
Ночная улица - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В МВД рассказали, как пешеходам не попасть под колеса машины ночью: нужно носить светлую одежду, а в идеале — предметы со световозвращающими элементами.

"Пунктом 4.1 ("Обязанности пешеходов") ПДД установлено, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств", - говорится в ответе пресс-центра МВД на запрос РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, ночью пешеход без световозвращателей виден водителю при движении с ближним светом фар за 25-30 метров, а ношение светлой одежды увеличивает это расстояние до 50-60 метров.
При использовании световозвращающих элементов ночью пешеход виден водителю уже на расстоянии 140-150 метров при ближнем свете фар и за 300-400 метров — при дальнем.
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