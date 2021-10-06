https://ria.ru/20211006/peshekhody-1753273080.html

В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля

В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля - РИА Новости, 06.10.2021

В МВД рассказали, как ночью не попасть под колеса автомобиля

В МВД рассказали, как пешеходам не попасть под колеса машины ночью: нужно носить светлую одежду, а в идеале — предметы со световозвращающими элементами. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:46

2021-10-06T06:46

2021-10-06T07:47

общество

авто

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В МВД рассказали, как пешеходам не попасть под колеса машины ночью: нужно носить светлую одежду, а в идеале — предметы со световозвращающими элементами.Как отметили в ведомстве, ночью пешеход без световозвращателей виден водителю при движении с ближним светом фар за 25-30 метров, а ношение светлой одежды увеличивает это расстояние до 50-60 метров.При использовании световозвращающих элементов ночью пешеход виден водителю уже на расстоянии 140-150 метров при ближнем свете фар и за 300-400 метров — при дальнем.

https://ria.ru/20210803/draka-1744104968.html

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2021

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