16:20 06.10.2021 (обновлено: 17:39 06.10.2021)
Гендиректор "Аэрофлота" переизбран членом Совета управляющих IATA
© Фото предоставлено АэрофлотомГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов
© Фото предоставлено Аэрофлотом
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Решение о переизбрании Полубояринова на период с 2021 по 2024 гг. утверждено на 77-м Ежегодном общем собрании IATA (77th IATA Annual General Meeting), прошедшем 4 октября 2021 года в Бостоне, США.
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Совет управляющих IATA (the IATA Board of Governors) — постоянно действующий орган при IATA, ответственный за формирование стратегии и политики ассоциации. Совет, в который входит 31 человек, избирается из числа руководителей 290 авиакомпаний мира - членов IATA. Совокупно они генерируют 82% мирового пассажиропотока.
Присутствие генерального директора Аэрофлота в Совете управляющих подтверждает приверженность ведущего российского перевозчика приоритету глобальных целей устойчивого развития в авиации, а также экологической и климатической политике IATA в части освоения новых низкоуглеродных технологий и использования "зелёного" авиационного топлива (SAF).
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Аэрофлот является действительным членом IATA с 1989 года, долгое время представлен в Совете управляющих. Авиакомпания выступает проводником инициатив Ассоциации в России, реализуя проекты IATA в самых разных областях: в сентябре 2021 года Аэрофлот завершил успешное тестирование приложения IATA Travel Pass на маршруте Москва — Лондон — Москва. Благодаря этому сервису предполётные формальности будут занимать меньше времени.