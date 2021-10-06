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Гендиректор "Аэрофлота" переизбран членом Совета управляющих IATA
Гендиректор "Аэрофлота" переизбран членом Совета управляющих IATA - РИА Новости, 06.10.2021
Гендиректор "Аэрофлота" переизбран членом Совета управляющих IATA
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:20
2021-10-06T17:39
новости компаний - экономика
аэрофлот
михаил полубояринов
россия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Решение о переизбрании Полубояринова на период с 2021 по 2024 гг. утверждено на 77-м Ежегодном общем собрании IATA (77th IATA Annual General Meeting), прошедшем 4 октября 2021 года в Бостоне, США.Совет управляющих IATA (the IATA Board of Governors) — постоянно действующий орган при IATA, ответственный за формирование стратегии и политики ассоциации. Совет, в который входит 31 человек, избирается из числа руководителей 290 авиакомпаний мира - членов IATA. Совокупно они генерируют 82% мирового пассажиропотока.Присутствие генерального директора Аэрофлота в Совете управляющих подтверждает приверженность ведущего российского перевозчика приоритету глобальных целей устойчивого развития в авиации, а также экологической и климатической политике IATA в части освоения новых низкоуглеродных технологий и использования "зелёного" авиационного топлива (SAF).Аэрофлот является действительным членом IATA с 1989 года, долгое время представлен в Совете управляющих. Авиакомпания выступает проводником инициатив Ассоциации в России, реализуя проекты IATA в самых разных областях: в сентябре 2021 года Аэрофлот завершил успешное тестирование приложения IATA Travel Pass на маршруте Москва — Лондон — Москва. Благодаря этому сервису предполётные формальности будут занимать меньше времени.
https://ria.ru/20210928/aeroflot-1752210541.html
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новости компаний - экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, россия
16:20 06.10.2021 (обновлено: 17:39 06.10.2021)
 

Гендиректор "Аэрофлота" переизбран членом Совета управляющих IATA

© Фото предоставлено АэрофлотомГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов
Генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов
© Фото предоставлено Аэрофлотом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Решение о переизбрании Полубояринова на период с 2021 по 2024 гг. утверждено на 77-м Ежегодном общем собрании IATA (77th IATA Annual General Meeting), прошедшем 4 октября 2021 года в Бостоне, США.
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Совет управляющих IATA (the IATA Board of Governors) — постоянно действующий орган при IATA, ответственный за формирование стратегии и политики ассоциации. Совет, в который входит 31 человек, избирается из числа руководителей 290 авиакомпаний мира - членов IATA. Совокупно они генерируют 82% мирового пассажиропотока.
Присутствие генерального директора Аэрофлота в Совете управляющих подтверждает приверженность ведущего российского перевозчика приоритету глобальных целей устойчивого развития в авиации, а также экологической и климатической политике IATA в части освоения новых низкоуглеродных технологий и использования "зелёного" авиационного топлива (SAF).
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Аэрофлот является действительным членом IATA с 1989 года, долгое время представлен в Совете управляющих. Авиакомпания выступает проводником инициатив Ассоциации в России, реализуя проекты IATA в самых разных областях: в сентябре 2021 года Аэрофлот завершил успешное тестирование приложения IATA Travel Pass на маршруте Москва — Лондон — Москва. Благодаря этому сервису предполётные формальности будут занимать меньше времени.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотМихаил ПолубояриновРоссия
 
 
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